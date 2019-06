Splošna stavka je ohromila življenje v mestih. Prebivalci Kartuma čakajo v vrsti pred pekarno. Foto: Reuters

Sudanci so po treh dneh prekinili izvajanje vsedržavne državljanske nepokorščine, h kateri je pozvalo prodemokratično gibanje in med katero je splošna stavka ohromila ulice večjih mest. Med protesti v nedeljo so varnostne sile ubile najmanj štiri ljudi.

Zavezništvo Deklaracija svobode in sprememb (DFCF) je kljub prekinitvi sporočilo, naj ljudje ostanejo v pripravljenosti na morebitne nove akcije.

Sudanska vojska je na drugi strani obljubila, da bo za pridobivanje zaupanja pred nadaljevanjem pogovorov izpustila politične zapornike, je sporočil etiopski odposlanec Mahmoud Dirir.

Pogajanja za vzpostavitev prehodne vlade med protestniki in vojsko so sicer propadla po 3. juniju, ko je vojska napadla protestnike, ki so vztrajali pred vojaškim štabom v Kartumu in zahtevali prenos oblasti, ter ubila več deset ljudi.

Etiopski odposlanci spodbujajo pogovore

Etiopski premier Abij Ahmed je prejšnji teden za mediacijo med protestniki in vojsko v Sudan poslal posebno delegacijo. Etiopski predsednik naj bi po opozicijskih trditvah predlagal ustanovitev 15-članskega odbora (začasne vlade) z osmimi predstavniki civilne družbe in sedmimi vojaškimi predstavniki, predsedovanje pa naj bi se med člani izmenjevalo.

Vojaški svet vodi državo od aprilske odstavitve Omarja Al Baširja, ki je sledila množičnim protestom. Dogajanje so spremljali množični protesti. Vojska sicer obljublja prenos oblasti v civilne roke, a do zdaj tega ni storila.