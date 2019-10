Privrženci Jawarja na protestu v Adis Abebi. Foto: Reuters

Državo z dolgo zgodovino etničnih konfliktov so tokrat zajeli nemiri v zvezni pokrajini Oromija, kjer biva najštevilčnejša skupnost Oromo, katere pripadnika sta tudi Abij in Jawar.

110 milijonov Etiopijcev pripada 80 različnim etničnim skupinam, največje med njimi so Oromo, Somali, Amhara in Tigray Na podlagi etnične pripadnosti so zasnovane zvezne pokrajine.

Jawar Mohammed in Abiy Ahmed sta bila do nedavnega politična zaveznika. Jawarjeva sposobnost mobiliziranja uličnih protestov je Abiju po poročanju Reutersa lani celo pomagala do zmage na volitvah. 33-letni Jawar je v ZDA ustanovil neodvisno medijsko mrežo Oromia z velikim dosegom na družbenih omrežjih v Etiopiji, ki je bila kritična do nekdanjega premierja Hailemariama Desalegna.

43-letni Abij je po zmagi začel izvajati gospodarske in politične reforme.Izpustil je več političnih zapornikov, ukinil izredne razmere, umaknil prepoved na mnoge stranke in dovolil več medijske svobode. Za rešitev sosedskega spora z Eritrejo je pred dvema tednoma prejel Nobelovo nagrado za mir.

Jawar postane kritičen

Shod pred bivališčem Jawarja. Foto: Reuters

Jawar je v zadnjem času, leto pred novimi volitvami - za Reuters je dejal, da kandidature ne izključuje - postal kritičen do premierja. Abija Ahmeda je posvaril, da bo s svojimi reformami centraliziral državo. Obtožil ga je ustrahovanja nasprotnikov in zapiranja političnih nasprotnikov med Oromi. O množičnih aretacijah brez sodnega procesa je sicer poročal tudi Amnesty International.

Prikrita grožnja in odziv

"Lastniki medijev, ki nimajo etiopskih potnih listov, igrajo v obe smeri. Če bo to spodkopalo mir in obstoj Etiopije, bomo sprejeli ukrepe," je v torek pred parlamentom dejal Abij Ahmed, kar so mnogi Etiopijci dojeli kot prikrito grožnjo Jawarju Mohammedu, ki je do lani živel v izgnanstvu v ZDA in ima ameriško državljanstvo.

Jawar je dan po premierjevem "svarilu" sporočil, da je njegovo hišo obkolila policija in mu poskusila odvzeti vladno varovanje. "Naročilo za odstranitev varovanja je bilo nenavadno, sploh ker se je dogajalo sredi noči. Kasneje sem izvedel, da so odpravili varovanje, da bi lahko izzvali napad tolpe na mojo hišo in za to obtožili tekmece," je dejal Jawar po poročanju Deutsche Welle.

V treh dneh umrlo 67 ljudi

Počitek med protestom. Foto: Reuters

S trditvami je mobiliziral svoje podpornike, ki so se zbrali pred njegovo hišo in vzklikali gesla proti Ahmedu. Protesti so se v dveh dneh razširili v najmanj pet mest po Oromii, kjer domujejo številni večinoma mladi podporniki Jawarja, tako imenovani "Queerroos". V mestih Adama, Harar in Ambo je po poročanju New York Times že prvi dan protestov prišlo do smrtnih žrtev. V mestu Dadar so po poročanju BBC-ja protestniki sežigali Abijeve knjige. V prestolnici Adis Abeba so po poročanju Deutsche Welle protestniki zaprli več cest, ki vodijo v mesto, policija je posredovala s streljanjem in solzivcem.

Direktor policije Kefyalew Tefera je danes za Reuters sporočil, da je na dveh dneh protestov umrlo že 67 ljudi, med njimi 62 protestnikov in pet policistov. 13 ljudi je bilo ustreljenih, 49 pa jih je umrlo zaradi poškodb po spopadih s kamenjem.

Spopad dveh različnih politik

William Davison, etiopski politični analitik iz Mednarodni krizni skupini, je za New York Times dejal, da sta bila Jawar in Abij sta bila v zadnjem letu tesna zaveznika, saj sta v Oromiji oba zelo priljubljena, vendar imata različne politične prioritete. Abij na eni strani skuša premostiti prepad med etničnimi skupinami in reformirati vladajočo koalicijo, medtem ko je Jawar osredotočen na krepitev avtonomije in moči ljudstva Oromo. "Abij je poskušal vladati v interesu vseh Etiopijcev, vendar to dopušča očitke o zanemarjanju pomislekov ljudstva Oromo s strani aktivistov, kot je Jawar, ki očitno še vedno ohranjajo veliko mobilizacijske sposobnosti."