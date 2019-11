Zakon je vpeljal ostra pravila šeriatskega prava, po katerem so lahko ženske aretirali, če so se udeležile zasebnih zabav ali če nosile hlače. Foto: Reuters

S tem sta bili uresničeni dve ključni zahtevi protestnikov, ki so na začetku leta zahtevali in aprila dosegli odhod Al Baširja. Al Bašir se je na oblast povzpel po udaru leta 1989 in državi s trdo roko vladal skoraj 30 let.

Stranka nacionalnega kongresa je likvidirana, njeno premoženje je lahko zaseženo, piše v zakonu, ki sta ga sprejela suvereni svet in vlada premierja Abdala Hamdoka ter ga poimenovala "likvidacija režima, vzpostavljenega 30. junija 1989". Zakon med drugim članom Baširjevega režima in njegove stranke za deset let prepoveduje vsakršno politično aktivnost. Hamdok je prek Twitterja sporočil, da lahko zdaj "vrnejo ukradeno bogastvo sudanskega ljudstva."

Za številne trenutek odrešenja

"To je zgodovinski trenutek," je ob naznanitvi odločitve dejala tiskovna predstavnica sudanskega profesionalnega združenja, protestnega združenja, ki je odigralo pomembno vlogo pri zrušenju al Baširja. "To je trenutke odrešenja, kajti ta režim je, na tak ali drugače način, negativno vpliv na vsakega človeka," je po poročanju BBC-ja dejala Samahir Mubarak.

Ženske niso smele nositi hlač

Oblasti so razveljavile tudi zakon o javnem redu, ki je močno omejil pravice žensk. Zakon je vpeljal ostra pravila šeriatskega prava, po katerem so lahko ženske prijeli, če so se udeležile zasebnih zabav ali nosile hlače. Po navedbah aktivistov za človekove pravice je bilo vsako leto prijetih več tisoč ljudi. "Zakoni glede javnega reda in javne morale so bili orodje za izkoriščanje, ponižanje, zlorabo - zlorabo pravic državljanov in zlorabo dostojanstva," je glede razveljavitve zakona dejal Hamdok.

25. novembra, ob svetovnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, so v Sudanu prvič po več desetletjih potekali shod v podporo koncu nasilja nad ženskami.