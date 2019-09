Premier Hamdok si želi manjše vojaške porabe, oživitve gospodarstva in miru v državi. Foto: Reuters

Med člani vlade je tudi prva zunanja ministrica in nekdanji ekonomist Svetovne banke. "Danes se začenja nova faza zgodovine Sudana," je dejal Hamdok. "Radi bi končali vojno in dosegli vzdržen mir," je dodal.

Po njegovih besedah bo vlada takoj začela z delom, predvsem na področju oživitve gospodarstva in miru z oboroženimi skupinami. Kot je dejal premier, 80 odstotkov proračuna predstavlja vojaška poraba, zato bi mir omogočil sprostitev velikega dela teh sredstev, ki bi jih lahko namenili za zdravstvo in izobraževanje.

Nova vlada je nastala po dogovoru iz prejšnjega meseca o triletni delitvi oblasti med vojsko, civilnimi strankami in protestnimi skupinami. Do oznanitve vlade bi moralo sicer priti že konec avgusta, a je prišlo do zamude zaradi notranjih pogajanj znotraj prodemokratičnega gibanja, poroča Al Džazira.

Vlada je korak v tranziciji po skoraj 30-letni Baširjevi vladavini, ki so jih zaznamovali notranji konflikti, mednarodna osamitev in hudi gospodarski problemi.

Po odstranitvi Baširja pa je prišlo do napetosti med mogočnimi represivnimi organi in civilnimi skupinami, ki zahtevajo več demokracije, reforme in pravico za ubite med zatiranjem protestov.

Štiri ženske v vladi

V vladi bodo štiri ženske, tudi Asma Abdala, ki bo prva sudanska zunanja ministrica. Finančni minister bo Ibrahim Elbadavi, nekdanji ekonomist Svetovne banke, minister za industrijo in trgovino pa bo Madani Abas Madani, vodja civilne koalicije, ki se je pogajala z vojsko.

Obrambni minister bo general Džamal Omar, član prehodnega vojaškega sveta, ki je prevzel oblast po odstranitvi Baširja.

Hamdokova vlada bo morala poleg krčenja vojaške porabe tudi najti sredstva za kritje stroškov uvoza osnovnih dobrin, kot sta gorivo in moka ter doseči, da ZDA Sudan umaknejo s seznama držav podpornic terorizma.

Ob tem dogovor o delitvi oblasti poziva k mirovnemu dogovoru vlade z zavezništvom upornikov v šestih mesecih.

Za vpliv v Sudanu si prizadevajo bogate Zalivske države, kot so Združeni arabski emirati in Savdska Arabija. Te države imajo tesne vezi z vodstvom sudanske vojske.