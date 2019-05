Barikade protestnikov na cesti v Kartumu. Foto: EPA

Protestniki odločitev označujejo za nazadovanje v prizadevanjih za vzpostavitev novega demokratičnega obdobja po zrušenju dolgoletnega predsednika Omarja Al Baširja z oblasti, poroča Al Džazira.

Zavezništvo za svobodo in spremembo, krovna skupina, ki vodi protestniško gibanje in se pogaja za prenos oblasti s Sudanskim prehodnim vojaškim svetom, je v četrtek sporočilo, da poteza generalov "ignorira razvoj, dosežen v dozdajšnjih pogajanjih".

Vodje protestnikov in vojaški svet naj bi se v sredo zvečer sestali in dogovorili o podrobnostih dogovora o sestavi vladajočega telesa, ki naj bi državo popeljal proti demokraciji. Pred tem so že dosegli dogovor o sestavi 300-članskega zakonodajnega sveta in triletnem prehodnem obdobju do civilne administracije.

V četrtek zjutraj pa je vodja vojaškega sveta, general Abdel Fatah Al Burhan, oznanil, da so pogovori prekinjeni zaradi poslabšanja varnostnih razmer v glavnem mestu Kartumu.

Al Burhan je protestnike obtožil, da z zaporami cest ob obrambnem ministrstvu ovirajo življenje v mestu.

Protestnike je pozval, naj nehajo zapirati mostove, ki Kartum povezujejo z drugimi regijami, in naj "nehajo izzivati varnostne sile". Vojaški svet po njegovih besedah čaka na "primerno vzdušje za dokončanje dogovora" z opozicijskim zavezništvom.

Protestno gibanje se je medtem zavezalo k nadaljevanju protestov pred obrambnim ministrstvom in drugje po državi.

Ranjenih 14 ljudi

Zadnji spor je izbruhnil po tem, ko je bilo v sredo ranjenih najmanj 14 ljudi, nekateri tudi s strelivom, potem ko so varnostne sile skušale odstraniti protestnike iz središča Kartuma, sporoča Centralni odbor sudanskih zdravnikov. Zdravniki so bili v prvih vrstah gibanja proti Al Baširju.

Protestniki so dejali, da so enote v vojaških vozilih z znakom paravojaških Sil za hitro podporo, katerih vodja je namestnik vodje vojaškega sveta, streljale, medtem ko so skušale odstraniti protestnike z avenije blizu zunanjega ministrstva. Paravojaške enote so zanikale streljanje na protestnike, je poročala državna televizija.

V ponedeljek je izbruhnilo podobno nasilje, v katerem so umrli najmanj štirje ljudje, in sicer trije protestniki in vojaški policist. To so prvi smrtni primeri na protestih po več tednih.