V "simultanem napadu velike skupine teroristov na vojaško oporišče in civiliste v mestu Arbinda" v pokrajini Soum je bilo ubitih tudi osem vojakov in 80 džihadistov, je sporočila vojska.

Napada več deset džihadistov na motorjih sta trajala več ur, preden jih je premagala vojska ob podpori letalskih sil in zasegla motorje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odgovornosti za napada ni prevzel še nihče, a oblasti Burkina Fasa napad pripisujejo skrajnežem, povezanim tako z Al Kaido kot Islamsko državo. Vlada je obsodila "strahopetni napad", predsednik Roch Marc Christian Kabore pa je razglasil dvodnevno žalovanje in pohvalil "herojsko akcijo vojske".

Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov v skoraj petih letih, odkar se je po Sahelu začelo širiti džihadistično nasilje. Burkina Faso je do leta 2015 veljala za precej mirno državo, v kateri so muslimani in kristjani mirno sobivali, nato pa so džihadisti iz sosednjega Malija začeli izvajati napade, pogosto na krščanske cerkve. V napadih je doslej skupno umrlo najmanj 700 ljudi.

Stopnjevanje napadov v zadnjih mesecih

Novembra je v napadu na rudarski konvoj bilo ubitih 40 ljudi, decembra pa je strelec na vzhodu države v cerkvi ubil 13 ljudi.

Islamistično nasilje je podžgalo tudi medverske in medetnične napetosti v državi s približno 20 milijoni prebivalcev, med katerimi je po podatkih iz letošnjega popisa 60 odstotkov muslimanov in 23 odstotkov kristjanov.