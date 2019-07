Cepivo proti virusu Ebola je 99-odstotno učinkovito, a je cepljenih premalo ljudi. Foto: Reuters

To je že drugi izbruh ebole v tej afriški državi, ki je tokrat najbolj prizadel provinci Severni Kivi in Ituri. Z virusom Ebola se je okužilo že 2.500 ljudi, od tega jih je tretjina umrla. Med ogroženimi državami so Ruanda, Južni Sudan, Burundi in Uganda. Na dan se z virusom Ebola okuži 12 ljudi.

V epidemiji ebole med letoma 2014 in 2016 je umrlo najmanj 11.000 ljudi v državah na zahodu Afrike, od tega najmanj 1.600 v DR Kongu.

Svetovna zdravstvena organizacija želi pospešiti proizvodnjo cepiva proti temu virusu, saj ga zdaj ni dovolj. Ob tem so pozvali zahodne države, naj zagotovijo več denarja za cepiva, poroča BBC.

Cepivo učinkovito, a cepljenih premalo ljudi

Cepivo je v 99 odstotkih učinkovito, do zdaj pa so cepili več kot 161.000 ljudi. Težava pa je v tem, da so cepljeni le tisti, ki pridejo v neposreden stik z okuženim. Cepivo so razvili med prvim izbruhom ebole na zahodu kontinenta.

"Čas je, da svet ukrepa," je dejal vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenci v Ženevi. Ob tem je dodal, da je sprejel priporočila, da za zdaj še ne bodo omejili potovanj in trgovinskih dejavnosti.

Mednarodni organizaciji Rdeči križ in Rdeči polmesec sta odločitev že pozdravili. "Čeprav razglasitev izrednih razmer ne bo spremenila stanja za žrtve in njihove svojce, upamo, da bo izzval mednarodni odziv, ki si ga ta kriza zasluži," so zapisali.