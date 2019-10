Prizor iz enega izmed naselij v Koks Bazarju, kjer je nastanjenih več kot milijon Rohingov. Foto: Reuters

Oblasti želijo na otok Bhasan Čar, ki je od celine oddaljen več ur vožnje s čolnom, preseliti 100.000 beguncev in tako zmanjšati gnečo v taboriščih v kraju Koks Bazar, kamor se je iz sosednjega Mjanmara po avgustu 2017 zateklo več kot milijon Rohingov. Gre za plavajoči otok iz mulja v Bengalskem zalivu.

"Selitev želimo začeti prihodnji mesec," je dejal Mahbub Alam Talukder, vodja komisije za pomoč in repatriacijo s sedežem v Koks Bazarju, in napovedal, da bo selitev potekala v več fazah. "Naši uradniki zbirajo sezname prebežnikov, ki se želijo preseliti tja," je dejal. Po njegovih besedah je privolitev samo v soboto podpisalo 7.000 beguncev.

Predstavniki več organizacij za človekove pravice so izrazili zaskrbljenost nad načrti bangladeške države, predvsem zato, ker je otok oddaljen in ga pogosto prizadenejo cikloni. Številni prebežniki nasprotujejo tej potezi, zaradi česar humanitarni delavci svarijo pred izbruhom nove krize.

Bangladeš, ki je ena izmed najgosteje poseljenih držav na svetu, že dve leti gosti veliko število beguncev. Vse več domačinov je vse bolj sovražnih do Rohingov, kar se je še okrepilo po avgustu, ko so propadli pogovori o vrnitvi več tisoč beguncev nazaj v Mjanmar.

Predstavnica Visokega komisariata Združenih narodov za človekove pravice, ki je januarja obiskala taborišča v Bangladešu, je o zadnji napovedani potezi Dake o selitvi beguncev na otok dejala, da se boji nove krize. "Tudi po mojem obisku številne stvari ostajajo nejasne, med njimi je glavna ta, ali je otok sploh primeren za bivanje," je dejala Yanghee Lee, posebna poročevalka za Mjanmar.

Kot smo poročali že februarja lani, plavajoči otok, ki se je "oblikoval" iz mulja šele pred približno 20 leti, leži 30 kilometrov od celine. Njegova površina je zelo ravna, sama oblika pa se spreminja, tudi zaradi močnih poplav, ki so običajne med junijem in septembrom. V bližini otoka so že večkrat poročali tudi o piratih, ki ugrabljajo ribiče in prebivalce bližnjih otokov, potem pa zahtevajo odkupnino.

Vlada: Poskrbeli smo za varnost

Sekretar na bangladeškem ministrstvu za krizno upravljanje Shah Kamal je dejal, da se vlada ves čas pogovarja z agencijami Združenih narodov glede selitve na Bhasan Čar, na kar se sicer pripravlja že tri leta. "Ni potrebe za zaskrbljenost glede poplav, ker smo zgradili močne protipoplavne nasipe kot tudi vso preostalo potrebno infrastrukturo," je dejal. "Nihče ne bo preseljen tja proti svoji volji."

Napadi upornikov iz vrst Rohingov na policijske postojanke so konec avgusta 2017 sprožili silovito vojaško operacijo proti manjšini, ki živi v mjanmarski zvezni državi Rakajn. Zaradi nasilja je v sosednji Bangladeš od avgusta lani zbežalo več kot milijon Rohingov. Združeni narodi so dejanja mjanmarske vojske označili za etnično čiščenje.