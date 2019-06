Onesnaženje s plastiko je svetovna težava. Foto: Reuters

V skladu z dogovorom se je 20 najpomembnejših svetovnih gospodarstev zavezalo k zmanjšanju onesnaženja s plastičnimi odpadki, vendar na prostovoljni osnovi. Ukrepi torej ne bodo obvezni, o napredku pa bodo poročali enkrat letno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Čudovito je, da nam je uspelo sprejeti pravila za vse, tudi za hitro rastoče države in države v razvoju," je po dvodnevnem srečanju ministrov za okolje in energijo G20 dejal japonski minister za okolje Jošiaki Harada.

Japonska vlada upa, da bodo imeli prvo srečanje o tem vprašanju novembra, navaja japonski časopis Jomiuri Šimbun.

To je šele prvi korak k rešitvi, je v odzivu na današnji dogovor ocenil predstavnik okoljevarstvene organizacije Greenpeace na Japonskem, Hiroaki Odači. Vendar pa zanašanje zgolj na "prostovoljne ukrepe" držav pri reševanju krize ni dovolj. Potrebna so obvezujoča mednarodna pravila z jasnim časovnim načrtom in cilji, kakršne vsebuje pariški podnebni sporazum, je dodal.

Glede na to, da se zgolj devet odstotkov plastičnih proizvodov reciklira, okoljski aktivisti poudarjajo, da je edina dolgoročna rešitev ta, da podjetja proizvedejo manj plastike, uporabniki pa je manj uporabljajo.

Revnejše države ne želijo več odpadkov bogatejših

Onesnaženje s plastiko je svetovna težava. Kitajska in še nekatere druge države so uvedle prepoved uvoza plastičnih odpadkov iz drugih držav. Številne države, med njimi tudi Japonska, se tako bojujejo proti kopičenju plastike na svojem ozemlju, poroča AFP.

Japonska je pred kratkim napovedala ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov v morju. To temo želi poudariti tudi na vrhu G20, ki bo 28. in 29. junija v Osaki, pri tem pa postati vodilna država pri reševanju te problematike.