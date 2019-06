Foto: Reuters

Pozivajo k odstopu vodje Pekingu naklonjene vlade Hongkonga Carrie Lam, ki je postopek sprejemanja zakona samo ustavila, ter k izpustitvi priprtih protestnikov.

Protestniki, večinoma oblečeni v črno in nekateri s črnimi maskami, so se po nekaj dneh prekinitve demonstracij spet zbrali, ker oblasti niso upoštevale zahteve skupine študentov, da do četrtka umaknejo predlog zakon.

Pred prihodom pred sedež policije so v času prometne konice nekaj časa blokirali glavno prometnico v mestu. Policija jih je pozvala k mirnemu umiku, da ne ovirajo dela policije.

Proti zakonu je v preteklih dneh na največjih protestih, odkar je ta nekdanja britanska kolonija leta 1997 znova prešla pod Kitajsko, protestiralo več milijonov ljudi. Prišlo je tudi do nasilja, več kot 20 protestnikov pa je še vedno v priporu. Pet je obtoženih zaradi izgredov, za kar je zagroženo do 10 let zapora.

Medtem na policijo letijo očitki o prekomerni uporabi sile. Policija je zoper protestnike uporabila solzivec in gumijaste naboje. V nasilju je bilo poškodovanih 72 ljudi, starih med 15 in 66 ljudi, med katerimi je po poročanju BBC-ja 21 policistov.

Kritiki opozarjajo, da bi sprejetje zakona vodilo v nadaljnjo erozijo neodvisnosti sodstva ter da se "dolga roka oblasti Pekinga" vmešava v politiko Hongkonga, ki je tudi pod Kitajsko ohranil določeno stopnjo avtonomije. Pri tem izpostavljajo, da bi zakon oblastem v Pekingu omogočil, da političnim nasprotnikom sodijo na celinskem delu Kitajske.