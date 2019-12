Policija v Hongkongu je v zadnjih šestih mesecih aretirala 6.000 ljudi. Foto: Reuters

Ko so se mu policisti približali, je 19-letnik, kot pravi policija, uporabil polavtomatsko pištolo.

Med preiskavo bližnjega stanovanja je policija odkrila polavtomatsko puško AR-15 in več kot 250 nabojev, poroča Al Džazira.

Policija sporoča, da verjamejo, da sta prijeti osumljenec in orožje povazana s skupino ljudi, ki so jih aretirali ta mesec, in ki naj bi posedovali pištolo, imeli pa naj bi namen napasti policiste.

Ker so lokalni prebivalci začeli ovirati policiste, so jim na pomoč prišli kolegi v protiizgredni opremi, ki so zoper protestnike uporabili solzivec.

Hongkong že pol leta pretresajo protesti, ki postajajo vse nasilnejši. Sprožil jih je predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev celinski Kitajski, protesti pa so se kmalu prelevili v vstaje proti kitajski vladavini.

Več milijonov ljudi je protestiralo povsem mirno, dejavni pa so tudi mladi, oboroženi z molotovkami, opekami in tudi loki in puščicami, s katerimi napadajo policiste.

V zadnjih šestih mesecih je policija izstrelila več kot 16.000 pločevink solzivca in 10.000 gumijastih nabojev. Aretiranih je bilo okoli 6.000 ljudi, obtoženih pa okoli 1.000, večinoma študentov.

V zadnjih tednih je policija aretirala več ljudi, ki naj bi načrtovali bolj drastična dejanja.

Časnik The South China Morning Post je ta teden objavil anketo, po kateri je 73 odstotkov vprašanih dejalo, da je soočanje s protesti spodkopalo zaupanje v policijo.

Protestniki med drugim zahtevajo neodvisno preiskavo delovanja policije, amnestijo aretiranih in svobodne volitve.