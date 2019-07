Protestniki so v zgradbe metali jajca. Foto: Reuters

Sprva so protesti potekali mirno. Več deset tisoč protestnikov se je zbralo že sedmi konec tedna. Protestniki so se sprehodili po spremenjeni trasi, od parka Victoria do mestne četrti Wan Chai, saj je policija želela speljati shode proč od prostorov hongkonške vlade in parlamenta.

Popoldne se je znova zbralo več tisoč v črno oblečenih protestnikov, mnogi z maskami na obrazih. Niso se odpravili proti hongkonškemu parlamentu, temveč nad urad centralnih oblasti Kitajske v delno avtonomnem Hongkongu.

Po poti so v zgradbe metali jajca in posprejali varnostne kamere pred policijsko postajo. Prišlo je do obsežnih spopadov s policijo, ki je posredovala tudi s solzivcem.

Na vprašanje Reutersovega novinarja, ali nameravajo vdreti tudi v zgradbo kitajskih oblasti, je protestnik odgovoril nikalno: "To bi bila smrt Hongkonga".

So pa stavbo porisali z grafiti, denimo "vi ste nas naučili, da mirni protesti ne delujejo".

Policija je posredovala s solzivcem, prišlo je tudi do spopadov. Foto: Reuters

Več kot mesec dni protestov

Hongkong že več kot mesec dni pretresajo množični protesti. Solzivec, gumijasti naboji, zasedba parlamenta in večkratni spopadi med protestniki s policijo so ustvarili najhujšo krizo v nedavni zgodovini ozemlja.

Shode je zanetil predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je začasno ustavila postopek sprejemanja tega zakona, manj pa je bilo narejenega glede ostalih zahtev protestnikov, kot so demokratične reforme, splošna volilna pravica in večje svoboščine.