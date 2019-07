Carrie Lam je predlog zakona označila za "popoln neuspeh". Foto: Reuters

"Še vedno obstajajo dvomi o tem, ali bo vlada znova začela postopek v parlamentu, zato želim ponoviti, da takega načrta ni. Zakon je mrtev," je dejala voditeljica, ki pa kljub temu ni razglasila dokončnega umika zakonskega predloga, kot to zahtevajo protestniki.

Priznala je sicer, da je bil vladni predlog zakona "popoln neuspeh", še vedno pa ni izrecno dejala, da bo zakon dokončno umaknila, zato protestniki napovedujejo, da bodo znova šli na ulice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po večtedenskih množičnih protestih v Hongkongu je Carrie Lam sprva začasno ustavila postopek sprejemanja zakona in napovedala, da bo postopek sprejemanja končan leta 2020, ko bo konec zakonodajnega mandata.

Protivladni protesti zaradi predloga zakona o izročanju osumljencev hujših kaznivih dejanj celinski Kitajski v Hongkongu potekajo več tednov. Na začetku julija so protestniki celo vdrli v tamkajšnji parlament in ga razdejali ter razobesili zastavo iz časov, ko je bil Hongkong britanska kolonija, v nedeljo pa so zavzeli železniško postajo, ki povezuje Hongkong s celinsko Kitajsko.

Poleg tega protestniki zahtevajo neodvisno preiskavo o policijskem ravnanju, predvsem glede uporabe solzivca in gumijastih nabojev, ter amnestijo za aretirane protestnike. Zahtevajo tudi odstop voditeljice.

V Hongkongu so sicer prejšnji teden zaznamovali 22. obletnico britanske vrnitve polavtonomnega mesta Kitajski.

V skladu z dogovorom iz leta 1984, po katerem je Velika Britanija leta 1997 Kitajski vrnila Hongkong, tamkajšnji prebivalci po načelu ena država, dva sistema, uživajo delno avtonomijo ter obsežne pravice in svoboščine, ki jih prebivalci celinskega dela države ne poznajo.