Mnogi so na shod prišli s kitajskimi zastavami. Foto: Reuters

Dogodek predstavlja nazoren primer polarizacije Hongkonga, ki je bil v preteklih tednih priča množičnim shodom proti vladi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hongkong že več kot mesec dni pretresajo množični in večinoma mirni protestni shodi, bilo pa je tudi nekaj nasilnih soočenj protestnikov in policije. Shode je zanetil predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski in drugim tujim državam.

"Hočemo svobodo, nočemo nasilja!" Foto: Reuters

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je začasno ustavila postopek sprejemanja tega zakona, manj pa je bilo narejenega glede preostalih zahtev protestnikov, kot so demokratične reforme, splošna volilna pravica in večje svoboščine.

Današnji shod je bil po navedbah AFP-ja priložnost za vladajočo garnituro, da zbere svoje podpornike. V množici so bili večinoma starejši ljudje, ki so se jim priključile družine in nekateri mladi s kitajskimi zastavami in transparenti z izrekanjem podpore policiji.

Policija v navzkrižnem ognju

Udeleženci prejšnjih protivladnih protestov in organizacije za človekove pravice policijo obtožujejo čezmerne uporabe sile. Policija vztraja, da je bil njihov odgovor skladen z vedenjem protestnikov in da so bili med protesti poškodovani tudi policisti.

Eden hujših incidentov se je zgodil prejšnjo nedeljo, ko se je policija spopadla s protestniki, ki so razdejali prestižno nakupovalno središče. Pri tem je bilo ranjenih 28 ljudi, med njimi deset policistov. Nezadovoljstvo je tudi znotraj policijskih vrst, ki so po vrsti protestov že izčrpane, vodstvo Hongkonga pa kot da ne ve, kako se lotiti reševanja naraščajočih napetosti v družbi.

"Prijatelji, ki so se zatekli k nasilju, pravijo, da imajo tudi oni radi Hongkong. A ne moremo se strinjati z njihovim načinom izražanja," je povedal 42-letni Suni Vong, ki dela v zavarovalništvu. 60-letna Leung je dejala, da bi protestniki, ki so na začetku tega meseca vdrli v državne urade, morali biti kaznovani za svoja dejanja.

Policija odkrila laboratorij za izdelavo orožja

"Gremo policija, gremo Hongkong!" Foto: Reuters

V nedeljo popoldne je napovedan nov protivladni protest. Policija je medtem sporočila, da je v petek zvečer pri 27-letniku v enem od industrijskih zgradb v okrožju Cuen Van odkrila improviziran laboratorij za izdelavo močnega razstreliva. Zasegli so dva kilograma izjemno eksplozivnega in nestabilnega aceton peroksida, bencinske bombe in kisline, poročanje hongkonškega South China Morning Post povzema britanski BBC. Tam naj bi našli tudi letake s protivladno tematiko ter nože, kovinske palice, plinske maske in očala.

Hongkonški igralec zaboden na Kitajskem

Hongkonški igralec in producent Simon Jam je kot govorec nastopil na promocijskem dogodku v kitajskem mestu Zongšan, ko ga je zabodel neznanec. Igralec ni v smrtni nevarnosti.

V skladu z dogovorom iz leta 1984, po katerem je Združeno kraljestvo leta 1997 Kitajski vrnilo Hongkong, tamkajšnji prebivalci po načelu ena država, dva sistema, uživajo delno avtonomijo.