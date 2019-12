Tamkajšnji prebivalci so novico o smrti osumljencev pozdravili, pojavljajo pa se tudi opozorila, da je bil incident morda uprizorjen in da je šlo pravzaprav za zunajsodno usmrtitev. Foto: Reuters

Posilstvo in umor veterinarke sta sprožila šok in ogorčenje po vsej državi. Hudo ožgano truplo žrtve so našli prejšnji teden pod podvozom blizu mesta Hyderabad dva dni po njenem izginotju.

Na tisoče ljudi je na ulicah indijskih mest zahtevalo hitro preiskavo krutega zločina, indijski poslanci pa so pozvali k strogemu kaznovanju storilcev.

Osumljence, stare od 20 do 30 let, ki so bili od prejšnjega tedna v priporu, so policisti ustrelili, ko so med ogledom kraja zločina poskusili pobegniti. Po navedbah policije so osumljenci napadli policiste in jim poskušali odvzeti orožje, pri čemer je prišlo do streljanja.

Kot je povedal predstavnik policije, so policisti streljali v samoobrambi, ko sta dva osumljenca streljala na njih. "Dva moška sta na kraju zločina napadla policiste in jim poskušala odvzeti orožje, dva pa sta poskušala pobegniti. Policisti so streljali na moške v samoobrambi," je pojasnil.

Visoki predstavnik policije Prakaš Redi je po navedbah televizije NDTV povedal, da so bili osumljenci ubiti v navzkrižnem ognju in da so umrli pred prihodom zdravniške pomoči.

Njihova smrt je v Indiji naletela na različne odzive. Družina žrtve je sporočila, da je pravici zadoščeno, prebivalci pa so novico proslavili na ulicah in s pokanjem petard.

Politiki in pravniki so po drugi strani izrazili zaskrbljenost, da je bil incident morda uprizorjen. Če bi šlo za zunajsodne usmrtitve, bi bil to nevaren precedens, so opozorili.