Aprila so Doan Thi Huong kot edino obtoženko v primeru umora Kim Džong Nama obsodili na tri leta zapora zaradi namerne povzročitve poškodbe. Foto: Reuters

30-letna Vietnamko je v začetku aprila priznala namerno povzročitev manjše telesne poškodbe. Sodišče jo je obsodilo na tri leta in štiri mesece zapora, s čimer je postala edina obsojenka v umoru brata severnokorejskega voditelja.

Pred tem je bila 30-letnica že več kot dve leti v preiskovalnem priporu. Kazen so ji zdaj zmanjšali in jo izpustili na prostost.

Še pred aprilsko obsodbo je tožilstvo umaknilo točko obtožnice, ki jo je bremenila umora, za kar je v Maleziji predpisana smrtna kazen z obešanjem.

Marca je Malezija umaknila obtožnico proti Indonezijki Siti Aisjah, ki so jo obtožili skupaj z Vietnamko. Obe osumljenki sta sicer na sodišču trdili, da sta bili žrtev ukane severnokorejskih agentov. Sami naj bi mislili, da sodelujeta v potegavščini v resničnostni televizijski oddaji.

Kim Džong Nam je umrl 13. februarja 2017 po napadu z živčnim strupom VX na letališču v Kuala Lumpurju, kjer je čakal na let za Macao. Glede na posnetke nadzornih kamer sta se 45-letniku od zadaj približali ženski in mu nekaj nanesli oziroma poškropili na obraz. Še preden so Kima prepeljali v bolnišnico, je doživel napad in umrl.

Izgnan po poskusu odhoda iz države

Nekoč je veljal za najverjetnejšega severnokorejskega voditelja, a se je znašel v nemilosti očeta Kim Džong Ila, potem ko je leta 2001 s ponarejenim potnim listom neuspešno poskušal vstopiti v Japonsko in obiskati Disneyland. Odtlej je živel v izgnanstvu, večinoma v Macau, vodenje Severne Koreje pa je po očetovi smrti leta 2011 prevzel njegov polbrat Kim Džong Un.

Južnokorejski mediji so pred njegovim umorom že dlje časa poročali o napetostih med bratoma in namigovali, da se želi severnokorejski voditelj znebiti starejšega polbrata, ki je sicer vseskozi zatrjeval, da ne želi prevzeti oblasti v državi.