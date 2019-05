Kitajska je "povračilne ukrepe" sprejela tri dni po tem, ko so ZDA več kot podvojile carine za 200 milijard dolarjev kitajskega izvoza. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem opozoril Kitajce, naj ne storijo tega koraka, navaja BBC.

Kitajski predsednik Ši Džinping in ameriški Donald Trump ob robu srečanja skupine G20 v Buenos Airesu decembra lani. Neuradno naj bi se znova srečala na vrhu G20 na Japonskem, ki bo konec junija. Foto: Reuters

Kitajske carine za 5.000 ameriških izdelkov

A Peking je odvrnil, da ne bo pojedel nobenega "kislega sadeža", ki bi škodoval interesom Kitajske. Kitajska bo tako dvignila carine na več kot 5.000 ameriških proizvodov, med katerimi so izdelki iz govejega, ovčjega in svinjskega mesa, zelenjava, sadni sokovi, čaj in kava. Carinske stopnje se bodo gibale od pet do 25 odstotkov, poroča BBC.

Kitajska se ne bo zlomila pod zunanjim pritiskom

Uradni govorec kitajskega ministrstva za zunanje zadeve Geng Šunag je na novinarski konferenci v Pekingu sporočil, da se "Kitajska nikoli ne bo zlomila pred zunanjim pritiskom". Državna kitajska televizija pa je v komentarju ocenila, da so učinki ameriških carin na kitajsko ekonomijo "povsem obvladljivi".

Borzni indeksi padli

Na kitajsko napoved so se že negativno odzvali borzni indeksi v ZDA in tudi v Evropi. Vrednost Dow Jonesa in S&P 500 je padla za 1,8 odstotka, Nasdaqa pa za 2,3. Londonski FTSE je izgubil 0,5 odstotka, glavni indeksi v Frankfurtu in Parizu pa približno odstotek.

Trump: Kitajsko maščevanje bo le poslabšalo položaj

"Kitajska se ne bi smela maščevati, saj bo le poslabšala položaj. Na Kitajskem ne bo več podjetij, saj se bodo ta preselila v Vietnam. Zelo slabo za Kitajsko, zelo dobro za ZDA. Kitajska je veliko let izkoriščala ZDA, ker naši predsedniki niso opravljali dela," je na Twitterju zapisal Trump in dodal, da se ameriški potrošniki lahko izognejo carinam z nakupom istih proizvodov pri "nekitajskih" proizvajalcih.

Glavni ekonomski svetovalec ameriškega predsednika Trumpa Larry Kudlow je dejal, da bosta v trgovinski vojni "trpeli obe strani". Foto: EPA

Ameriški trgovinski primanjkljaj s Kitajsko vreden 400 milijard dolarjev

Kitajski izvoz v ZDA je bil leta 2018 po poročanju BBC-ja vreden 539 milijard dolarjev, ameriški na Kitajsko pa 120 milijard dolarjev. ZDA so za trgovinski primanjkljaj z azijsko velikanko okrivile nepoštene kitajske prakse, kot so državna podpora podjetjem in kraja intelektualne lastnine ameriškim podjetjem. Zato so že uvedle carine na 250 milijard dolarjev kitajskega uvoza v ZDA, grozijo pa še s carinami na preostalih 300 milijard dolarjev.

Kudlow: Trpeli bosta obe strani

Zadnji krog trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko je v petek v Washingtonu propadel. Glavni ekonomski svetovalec Trumpa Larry Kudlow je v nasprotju s Trumpom, ki trdi, da bo "plačala Kitajska", dejal, da bosta v trgovinski vojni "trpeli obe strani".