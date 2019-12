Protestniki opozarjajo, da novi zakon muslimane postavlja v vlogo drugorazrednih prebivalcev, kar je v nasprotju z ustavo. Foto: Reuters

Prepoved zbiranja skupin z več kot petimi ljudmi so davi uvedli v prestolnici New Delhi, zvezni državi Utar Pradeš in v delu držav Madhja Pradeš in Karnataka, vključno z mestom Bangalore. Kljub temu se je na ulicah indijskih mest zbralo več deset tisoč ljudi.

Dva človeka sta bila ubita v mestu Bangalore, ko je policija streljala na protestnike, ki so domnevno poskušali zažgati policijsko postajo, poroča BBC. Tretji protestnik je umrl v mestu Lucknow v spopadih med protestniki in policijo. Skupno je na protestih umrlo že devet ljudi.

Protestniki v New Delhiju so policistom razdelili rože. Foto: Reuters

Sporni zakon poenostavlja pridobivanje državljanstva za nemuslimanske priseljence iz sosednjih Pakistana, Bangladeša in Afganistana. Muslimani in drugi borci proti diskriminaciji opozarjajo, da veroizpoved ne bi smela biti pogoj za pridobivanje državljanstva in da je zakon v nasprotju z indijsko posvetno ustavo.

Protestov se že več dni udeležuje več deset tisoč ljudi, med njimi študentje, organizacije civilne družbe in pripadniki opozicijskih strank. O protestih poročajo iz prestolnice New Delhi ter mest Mumbaj, Čandigarh, Lucknow, Hyderabad, Kolkata, Mangalore in Bhopal.

Indijska policija je danes aretirala več tisoč ljudi, ki so kljubovali prepovedi protestov. Med njimi je bil po poročanju britanskega BBC-ja za kratko pridržan tudi ugledni zgodovinar in kritik vlade Ramačandra Guha, ki so ga aretirali v Bangaloru. "Protestiram na nenasilen način, zakaj nas ustavljajo," je dejal Guha za televizijo NDTV, medtem ko so ga policisti vlekli proč. Med aretiranimi v prestolnici je bil tudi politični aktivist Jogendra Jadav.

Mobilni operaterji prekinili povezave

V New Delhiju so policisti ljudem skušali preprečiti, da bi se udeležili demonstracij. V središču prestolnice je zaprtih najmanj 18 postaj podzemne železnice. Policija je v mestu postavila barikade in pregledovala pešce, zaradi česar so nastali veliki prometni zastoji.

Največja operaterja mobilne telefonije v Indiji Airtel in Vodafone pa sta sporočila, da v delih New Delhija zaradi spoštovanja prepovedi protestov začasno ne deluje njuno mobilno omrežje. Kljub temu se je v New Delhiju pred Rdečo trdnjavo zbralo več kot tisoč ljudi, ki jih je policija odpeljala z avtobusi in jih nato izpustila.

Kljub prepovedi se je po Indiji zbralo več deset tisoč ljudi. Foto: Reuters

Spopadi med protestniki in policijo

O nasilju pa poročajo iz mesta Lucknow, prestolnice Utar Pradeša, kjer so se protestniki spopadli s policisti. Protestniki so nanje metali kamenje in sežigali avtomobile, policija pa jih je razgnala s pendreki in solzivcem. O spopadih med protestniki in policijo poročajo tudi iz Ahmedabada, prestolnice Gudžarata, drugje po državi pa so minili večinoma mirno.

Žarišče protestov je bilo v zadnjih dneh v severovzhodnih zveznih državah, kjer že dolgo tlijo medetnične napetosti. Tam ljudje nasprotujejo zakonu o državljanstvu, ker se bojijo, da bo več sto tisoč priseljencem iz Bangladeša, med katerimi so številni hindujci, omogočil, da ostanejo v Indiji.

Poskus marginalizacije muslimanov?

Kritiki menijo, da gre za poskus premierja Narendre Modija, da bi marginaliziral 200 milijonov indijskih muslimanov. Modi te očitke zanika in trdi, da opozicija širi laži. Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je prejšnji teden izrazil zaskrbljenost, da bi zakon lahko spodkopal enakost pred zakonom, ki je zapisana v indijski ustavi.