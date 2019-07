Posnetki z družbenih omrežij kažejo v bele majice oblečene in zamaskirane moške, ki so napadali ljudi na železniški postaji in tudi znotraj potniških vagonov. V nasilju je bilo ranjenih 45 ljudi, od tega eden huje, poroča BBC.

Neznani moški v belih majicah so napadli ljudi na železniški postaji Yuen Long. Nekateri menijo, da so napadalci del kriminalnega podzemlja. Foto: Reuters

Napad je sledil nedeljskim prodemokratičnim protestom v središču Hongkonga, kjer je policija protestnike razganjala s solzivcem in gumijastimi naboji. Za zdaj še ni znano, kdo so napadalci, a dejstvo je, da so napadli ljudi, ki so se vračali s protestov.

Kje je bila policija?

Na nedeljskih protestih v središču Hongkonga se je po podatkih organizatorjev zbralo 400.000 ljudi, medtem ko je podatek policije 138.000. Protestniki so med drugim napadli tudi predstavništvo Kitajske, ki so ga obmetavali z jajci in popisali z grafiti. Zapisali so tudi: "Vi ste nas naučili, da mirni protesti ne delujejo". Foto: Reuters

Eden od hongkonških poslancev se je na Twitterju spraševal, kje je bila policija, da bi preprečila napade na protestnike: "Hongkong ima eno najvišjih števil policistov glede na število prebivalstva. Kje so bili"? Drugi poslanec pa je bil kritičen do počasne reakcije policije, ki je potrebovala več kot uro, da je prišla na "kraj zločina". Sumi, da so neznani napadalci povezani s kriminalnim podzemljem. "Ali bo Hongkong dovolil mafiji, da pretepa ljudi na ulicah"?

Protesti trajajo že več kot dva meseca

Medtem je hongkonška vlada v odzivu zapisala, da obsoja vsakršno nasilje in zatrdila, da bo proti nasilnežem odločno ukrepala. Hongkong zadnja dva meseca pretresajo protesti, na katerih ljudje zahtevajo popoln umik zakona, ki omogoča, da osumljence kaznivih dejanj izročijo Kitajski, kjer pa so sodišča pod nadzorom Komunistične partije, s čimer bi bilo v Hongkongu ogroženo neodvisno sodstvo. Protestniki poleg tega zahtevajo več demokratičnosti in neodvisne preiskave policijskega nasilja, poroča Reuters.

Načelo "ena država, dva sistema"

Hongkong je bil od leta 1841 do 1997, ko je bil vrnjen Kitajski, britanska kolonija. Na približno 1.000 kvadratnih kilometrov velikem ozemlju živi dobrih sedem milijonov prebivalcev. Hongkong je del Kitajske po načelu "ena država, dva sistema" in ohranja neodvisno sodstvo, lastno zakonodajo in ekonomski sistem. Čeprav je večina prebivalcev po etnični pripadnosti Kitajcev, pa v zadnjih letih narašča "protikitajsko" razpoloženje, poroča BBC.