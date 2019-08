Civilisti bežijo pred spopadi. Kunduz je z dobrih 250.000 prebivalci šesto največje mesto Afganistana. Foto: Reuters

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je sporočil, da so varnostne sile odbile napad talibanov. Nekaj ur pred tem je tiskovni predstavnik talibanov sicer sporočil, da so zavzeli več pomembnih zgradb v mestu, poroča Al Džazira.

Na osrednjem mestnem trgu, kjer so se zbrale afganistanske varnostne sile, se je medtem razstrelil talibanski samomorilski napadalec.

Večurni spopadi so zahtevali smrtne žrtve. Po navedbah lokalnih uradnikov je umrlo 30 talibanov in najmanj trije civilisti. Število žrtev v vrstah vladnih sil ni znano.

V mestu je bil prekinjen dostop do elektrike in večina telefonskih vodov, prav tako ni mobilnega signala. Prebivalci se skrivajo v svojih domovih.

Novinar francoske lokalne tiskovne agencije AFP je iz območja poročal, da se strelski spopadi z lahkim in težkim orožjem slišijo iz štirih različnih delov mesta.

Predstavnik afganistanskega obrambnega ministrstva Rohulah Ahmadzaj je povedal, da so talibani za talce vzeli bolnike v zavzeti bolnišnici in dodal, da jih nočejo napasti, ker se bojijo civilnih žrtev. Talibani naj bi zavzeli tudi mestno elektrarno.

Tiskovni predstavnik afganistanskega notranjega ministrstva Nasrat Rahimi sicer trdi, da je položaj v Kunduzu ob potekanju vojaške operacije pod nadzorom ter da so ubili "več sto talibanskih teroristov".

Afganistanska vojska nadzira del mesta. V ozadju plakati pred predsedniškimi volitvami 28. septembra letos. Foto: Reuters

Napad sredi mirovnih pogajanj talibanov in ZDA

Ameriški uradnik je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da so v skupnih zračnih napadov na talibanske tarče sodelovale tudi ameriške sile, ameriški vaditelji pa so svetovali afganistanski pehoti.

Do napada prihaja sredi pogajanj med ameriškimi in talibanskimi pogajalci v Dohi. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek za Fox News dejal, da bodo ob morebitnem dogovoru s talibani število ameriških vojakov v Afganistanu znižali s 14.000 na 8.600. V četrtek je sicer na jugu države umrl ameriški poveljnik, kar je že 15. ameriška smrtna žrtev letos.

"Talibani ne verjamemo v možnost miru, ki sta jo omogočila ZDA in afganistanska vlada," je sporočil Ganijev tiskovni predstavnik Sedik Sediki. "Na eni strani govorijo z ZDA, na drugi strani pa napadajo hiše in vasi. Napad ne bo ostal neodgovorjen," je še zapisal.

Julija ubitih 1.500 civilistov

Talibani so v letošnjem letu postali najmočnejši od poraza leta 2001, kljub temu, da je v državi skupno še vedno okoli 20.000 pripadnikov vojske ZDA in Nata. V spopadih je bilo samo julija v Afganistanu ubitih okoli 1.500 civilistov, kar je po ocenah Združenih narodov najvišja mesečna številka po maju leta 2017.

Kunduz so talibani za dva tedna zavzeli konec leta 2015, kar je bila takrat prva zavzeta provincialna prestolnica po invaziji na Afganistan pod vodstvom ZDA leta 2001. Padec Kunduza je prispeval k odločitvi nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, da ne umakne vojske iz te države. Prav tako so talibani poskusili zavzeti mesto konec leta 2016, a so se po nekajdnevnih bojih umaknili.

Mesto leži na križišču pomembnih cest, ena vodi na severni del države, ena pa tudi do prestolnice Kabul, ki je okoli 300 kilometrov južno. Slednjo so talibani blokirali, da bi preprečili prihod dodatnih vladnih sil v mesto, poroča nemška tiskovna agencija DPA.