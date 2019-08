Tarča napada naj bi bila šiitska poroka. Šiitski Hazari so v Afganistanu pogosto tarča skrajnih sunitskih skupin, kot je na primer Islamska država. Foto: Reuters

Med žrtvami je tudi veliko žensk in otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za najsmrtonosnejši napad v Afganistanu v zadnjih mesecih.

Odgovornosti za napad za zdaj ni prevzela še nobena teroristična skupina v tej državi, napad so "ostro obsodili" tudi talibani. "Nikakršnega opravičila ni za tako nameren in brutalen poboj žensk in otrok," je po poročanju BBC-ja sporočil talibanski tiskovni predstavnik Zabiulah Mudžahid.

Eksplozija je nastala okoli 22.40 po krajevnem času zahodno od glavnega mesta, kjer živijo pretežno šiitski muslimani. Kot pravijo priče, naj bi šlo za šiitsko poroko. Afganistanske poroke so običajno množični dogodki, ki se jih udeležuje več sto, včasih celo več tisoč ljudi. Ker običajno nimajo strogih varnostnih ukrepov, so pogosta tarča terorističnih napadov.

Običajno poroke potekajo v velikih industrijskih halah, kjer so moški praviloma ločeni od žensk in otrok. Na tej poroki je eksplodiralo v moški sekciji, navajajo priče.

Napad se je zgodil sredi pogajanj med ZDA in talibani v Katarju o prekinitvi ognja v Afganistanu in umiku tujih vojakov iz te države.

Pred 10 dnevi so talibani izvedli velik napad pred kabulsko policijsko postajo, pri čemer so ubili najmanj 14 ljudi in jih ranili skoraj 150.

V petek pa je bil v eksploziji v mošeji blizu pakistanskega mesta Keta ubit brat talibanskega voditelja Hibatulaha Akundzadaja, ki naj bi se prav tako udeležil molitve in naj bi bil glavna tarča napada.