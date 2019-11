Umrl študent, ki je pred dnevi padel na glavo med spopadi s policijo

Prva smrtna žrtev petmesečnih protestov

Hongkong - MMC RTV SLO, STA

Protestniki žalujejo za umrlim Alexom Chowom. Foto: Reuters

Hongkonški študent Alex Chow, ki je pred dnevi med spopadi s policijo padel na glavo in se hudo poškodoval, je umrl. To je v Hongkongu sprožilo nov val ogorčenja med protestnim gibanjem in strah pred novimi nemiri.