Gasilci so imeli težave pri gašenju. Foto: Reuters

Kot poroča BBC, je požar izbruhnil v skladišču kemikalij v pritličju neke stanovanjske stavbe 23:40 po krajevnem času, ogenj pa se je hitro razširil na sosednje stavbe več stoletij starega predela Čavkbazar z zelo ozkimi ulicami. Ponekod so stavbe narazen le nekaj centimetrov.



V soseski je veliko kemičnih podjetij in lokalnih proizvajalcem parfumov, čeprav so oblasti po smrtonosnem požaru leta 2010 tam prepovedale skladiščenje kemikalij.



Gasilci so imeli težave z gašenjem požara zaradi težke dostopnosti in pomanjkanja virov vode. Načelnik policije Džaveb Patovari je dejal, da se je požar širil tudi zaradi poltovornjakov s plinskimi bombami na območju.



Med žrtvami so ljudje, ki so bili na ulicah, nekateri gostje restavracije in gostje na poročni zabavi. Številni ljudje so bili ujeti v stavbah in niso mogli pobegniti.



Cela ulica v ognju



Hadži Abdul Kader, ki je izgubil svojo trgovino, se je požaru izognil, saj je tik pred izbruhom odšel v lekarno. "Ko sem bil v lekarni, sem slišal velik pok," je dejal. "Obrnil sem se in videl celo ulico v ognju. Plameni so bili povsod. Opeklo me je in odhitel sem v bolnišnico," je pojasnil.



Bangladeš ima vztrajno težave z nespoštovanjem varnostnih standardov v stavbah. Leta 2013 je umrlo več kot 1.100 ljudi, na tisoče pa jih je bilo poškodovanih, ko se je porušila tekstilna tovarna v Daki.