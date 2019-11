Rajapaksa je obljubljal obnovo odnosov s Kitajsko, ki je velik upnik Šrilanke. Foto: Reuters

"V čast mi je spoštovati voljo ljudstva in čestitati g. Gotabayi Rajapaksu, ker je bil izvoljen kot sedmi predsednik Šrilanke," je dejal Premadasa, sicer minister, pristojen za stanovanjski resor. Udeležba je bila najmanj 80-odstotna, so sporočile oblasti.

Gre za tretje predsedniške volitve v Šrilanki po koncu večdesetletne državljanske vojne leta 2009 in prve po aprilskih terorističnih napadih, v katerih je umrlo več kot 250 ljudi, poroča BBC.

Na volitvah je kandidiralo 35 kandidatov, vodilna pa sta bila Rajapaksa in Premadasa.

Trenutni predsednik Maithripala Sirisena se za kandidaturo ni odločil zaradi kritik, ki so sledile aprilskim napadom, ko so džihadisti, povezani z Islamsko državo, napadli cerkve in hotele.

Vlada je bila pozneje prisiljena priznati, da ni uspela ustrezno razdeliti indijskih obveščevalnih podatkov o morebitnem napadu.

Napadom je sledil upad gospodarstva, saj je turizem utrpel močan udarec.

Rajapaksa nepriljubljen med Tamilci

70-letni Rajapaksa, kandidat stranke Podujana Peramuna (SLPP), je upokojeni vojaški častnik, v času predsednikovanja svojega brata pa je bil 10 let obrambni minister.

Priljubljen je v delih države s pretežno singalskim prebivalstvom, Tamilci pa ga ne marajo zaradi očitkov o vpletenosti v kršitve človekovih pravic v zadnji fazi državljanske vojne.

Bil je na oblasti, ko je med letoma 2005 in 2015 izginilo na tisoče ljudi.

Premadasa, ki je bil kandidat vladajoče stranke, je medtem ob varnosti izpostavljal tudi socialne teme. Obljubljal je izkoreninjenje revščine in izboljšanje na področju stanovanjske problematike. Je sin predsednika, ki so ga uporniški Tamilski tigri ubili leta 1993.