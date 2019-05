Oblasti krivdo ta napade 21. aprila pripisujejo lokalni skrajni skupini. Foto: Reuters

Kot je dejal šrilanški minister za notranje zadeve Vajira Abeywardena, so muslimanski pridigarji zakonito vstopili v državo, vendar pa so v preiskavi po napadih oblasti ugotovile, da so mnogi prekoračili v vizumih dovoljeni čas zadrževanja v državi. Izrekli so jim globe in jih izgnali iz države.



"Glede na trenutne razmere v državi smo pregledali sistem vizumov in sprejeli odločitev o zaostritvi vizumskih omejitev za verske učitelje," je dejal minister.



Podrobnosti o tem, katere narodnosti so izgnani tuji državljani, ni razkril. Policija pa je navedla podatke, da so med tujci, ki so prekoračili dovoljeni rok bivanja v Šrilanki, državljani Bangladeša, Indije, Maldivov in Pakistana.



Za to potezo se je po besedah Aberywardene vlada odločila zaradi bojazni, da bi tuji pridigarji lahko radikalizirali domačine in bi se lahko ponovili samomorilski bombni napadi.



Ubitih 257 ljudi



Šrilanko so 21. aprila, na velikonočno nedeljo, pretresli napadi v več cerkvah med velikonočno mašo ter prestižnih hotelih, v katerih je umrlo 257 ljudi, več kot 500 je bilo ranjenih. Oblasti krivdo zanje pripisujejo lokalni skrajni skupini, odgovornost pa je prevzela džihadistična skupina Islamska država.



Šrilanška katoliška cerkev je zaradi grožnje novih bombnih napadov na najmanj dve cerkvi odpovedala za danes predvideno ponovno organizacijo javnih maš.