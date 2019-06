V Šrilanki so tri eksplozije odjeknile med velikonočno mašo v katoliških cerkvah. Foto: Reuters

"Prijetje in izročitev enega glavnih osumljencev za napade v Šrilanki je pomemben korak v preiskavi, ki še poteka," je poudaril generalni sekretar Interpola Jürgen Stock. Za 29-letnega Ahameda Milhana Hayatuja Mohameda so izdali tiralico zaradi terorizma in umora. Interpol ni navedel, v kateri državi so ga prijeli.

V otoški državi so med velikonočno mašo odjeknile tri eksplozije v katoliških cerkvah v Kolombu, Negombu blizu prestolnice in Batticaloi na vzhodu otoške države. Eksplozije so odjeknile tudi v treh luksuznih hotelih v Kolombu. Nekaj ur pozneje sta v južnem in severnem predmestju glavnega mesta odjeknili še dve eksploziji.

V napadih je bilo ubitih 257 ljudi, najmanj 500 pa ranjenih. Oblasti krivdo zanje pripisujejo lokalni skrajni skupini, odgovornost pa je prevzela džihadistična skupina Islamska država.