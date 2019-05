V napadih je umrlo 257 ljudi. Foto: Reuters

"Vsi tisti, ki so organizirali in izvedli samomorilske napade so umrli ali smo jih pridržali," je dejal načelnik policije Čandana Vikramaratne. Ob tem je policija zasegla razstrelivo, ki so ga napadalci pripravili za prihodnje napade, je dejal po poročanju Al Džazire.

Vikramaratne sicer ni pojasnil, koliko ljudi je pridržanih zaradi vpletenosti v napade, predstavnik policije Ruvan Gunasekera pa je v ponedeljek dejal, da gre za 73 ljudi, med njimi devet žensk.

Vikramaratne je bil na položaj imenovan prejšnji teden, potem ko je predsednik Maithripala Sirisena suspendiral njegovega predhodnika zaradi neukrepanja po opozorilih na možnost napadov. Novi načelnik policije je še dejal, da se življenje v državi počasi vrača v normalo.

Vlada je v ponedeljek odprla javne šole, a je v nekaterih krajih prisotnost učencev padla na manj kot 10 odstotkov, saj se njihovi starši bojijo novih napadov. Medtem policija sporoča, da so okrepili varnost v vseh šolah.

Oblasti so za napade okrivile lokalni islamistični skupini NTJ in JMI, medtem pa je odgovornost prevzela tudi Islamska država.

V državi je po napadih prišlo do povečanja medverskih napetosti. V Negombu je bilo v nedeljo ponoči tako poškodovanih več deset podjetij, domov in vozil v lasti muslimanov. Policija je nekatere vpletene aretirala.