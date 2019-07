Huawei je drugi največji proizvajalec prenosnih telefonov na svetu. Foto: EPA

Washington Post piše, da je kitajski telekomunikacijski velikan najmanj osem let sodeloval skupaj s podjetjem Panda International Information Technology, ki je v kitajski državni lasti, pri številnih projektih v Severni Koreji. Ob tem časopis dodaja, da sta Huawei in Panda sicer v prvi polovici leta 2016 izpraznila pisarno v Pjongjangu. Huawei je v kratkem odzivu na obtožbe zapisal, da v Severni Koreji poslovno ni prisoten.

Viri Washington Posta so potrdili, da je ameriško ministrstvo za trgovino od leta 2016 preiskovalo Huawei in raziskuje, če je podjetje kršilo pravila o nadzoru izvoza v zvezi s sankcijami proti Severni Koreji. Ob tem, se sprašujejo, ali je Huawei, ki je za svoja sestavna dela uporabljal tudi ameriško tehnologijo, kršil nadzor zato, da bi oskrbel Severno Korejo z opremo.

ZDA postavile Huawei na črno listo

Senatorja Chris Van Hollen in Tom Cotton sta dejala, da takšno razkritje potrjuje vezi Huaweia s Pjongjangom in njegove številne kršitve ameriških zakonov. Dodala sta, da vsako podjetje, ki posluje s Severno Korejo, čakajo ameriške sankcije.

Maja so ZDA postavile Huawei na črno listo zaradi skrbi glede nacionalne varnosti. S tem korakom so prepovedale ameriškim podjetjem, da bi prodajali dele in komponente Huaweiu, če nimajo posebnih dovoljenj.

Ameriški predsednik Donald Trump je konec junija na vrhu G20, kjer se je srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, da bi nadaljevali trgovinske pogovore med Pekingom in Washingtonom, med drugim dejal, da ameriška podjetja lahko še naprej poslujejo s Huaweiem.