Zasežena ladja Wise Honest, ki je v lasti Severne Koreje. Foto: EPA

"Naše ministrstvo je odkrilo shemo Severne Koreje za izvoz na tone visoko kvalitetnega premoga tujim kupcem s tem, da so zakrili izvor njihove ladje, Wise Honest," je uvodoma dejal ameriški tožilec Geoffrey S. Berman in nadaljeval: "Ta shema je ne samo omogočala Severni Koreji, da se je izognila sankcijam, ampak je bila ladja Wise Honest uporabljena tudi za uvoz težkih strojev v Severno Korejo."

Ladja lani zasežena v Indoneziji

Ladjo Wise Honest so na zahtevo ameriškega ministrstva za pravosodje prvič zasegli v Indoneziji aprila lani, ko je prevažala za tri milijone dolarjev premoga. Po navedbah CNN-a naj bi ladja plula med kitajskimi pristanišči in Severno Korejo, enkrat pa naj bi se ustavila tudi v Rusiji.

Satelitski posnetek ladje Wise Honest med natovarjanjem premoga v severnokorejskem Nampu in nato med iztovarjanjem v Indoneziji. Premog je glavni izvoz obubožane Severne Koreje, a zaradi njenih jedrskih in raketnih poskusov prepovedan s strani Združenih narodov. Foto: Reuters

Severna Koreja v četrtek izstrelila dve raketi

ZDA so novico o zasegu ladje sporočile na dan, ko je Severna Koreja po informacijah južnokorejske vojske izstrelila dve raketi kratkega dosega, ki sta poleteli 270 in 420 kilometrov daleč, nato pa padli v Japonsko morje. Do izstrelitve je prišlo zgolj nekaj ur po prihodu posebnega odposlanca ZDA za Severno Korejo Stephena Bieguna v Seul, kjer se je že sestal s svojim južnokorejskim kolegom Lee Do-hoonom. V petek ima na programu še srečanje z južnokorejskima ministroma za zunanje zadeve in združitev.

Analitik: Pjongjang ni zadovoljen s humanitarno pomočjo

To je Biegunov prvi obisk v Južni Koreji po februarskem vrhu predsednika ZDA Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una v Vietnamu, ki se je končal brez dogovora. Po navedbah raziskovalca s korejskega inštituta za narodno združitev Hong Mina Severna Koreja z izstrelitvijo sporoča, da ni zadovoljna s humanitarno pomočjo, o kateri razmišlja Južna Koreja. Sporoča še, da želi v zameno za denuklearizacijo varnostna zagotovila, je dodal.