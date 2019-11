Strokovnjaki opozarjajo, da še ni jasno, koliko uporabnih informacij o IS-ju bi lahko prispevala Bagdadijeva sestra Rasmija Avad.Foto: Reuters

"Aretacija Bagdadijeve sestre je še en primer uspeha naših protiterorističnih operacij," je danes tvitnil vodja službe turškega predsednika za stike z javnostjo Fahrettin Altun. Podrobnosti o kraju prijetja ni navedel, Rasmijo Avad pa zaslišujejo zaradi suma sodelovanja v skrajni skupini.

Po navedbah virov, na katere se sklicuje britanski BBC, naj bi 65-letnico prijeli med ponedeljkovo aretacijo blizu mesta Azaz na severu Sirije v prikolici, kjer je živela s soprogom, snaho in petimi otroki.

Turški predstavniki, ki jih navaja več medijev, ocenjujejo, da bi z aretacijo lahko pridobili dragocene obveščevalne podatke o IS-ju. A strokovnjaki opozarjajo, da ni jasno, koliko uporabnih informacij o IS-ju bi lahko prispevala Bagdadijeva sestra, saj niti ni znao, koliko časa je preživela s svojim bratom.

Njena vloga v IS-ju ni znana

"Mislim, da ni bila seznanjena z načrti napadov, bi pa lahko poznala tihotapske poti, ljudi, ki jim je Bagdadi zaupal in mreže v Iraku, ki so olajšale potovanje njeni družini," je za BBC dejal strokovnjak za boj proti terorizmu na institutu Hudson Mike Pregent. Po njegovem bi s temi informacijami ameriška in druge obveščevalne službe lahko dobile vpogled v mreže IS-ja.

Bagdadi ima sicer več bratov in sester, a po pisanju ameriškega časnika New York Times ni znano, ali so vsi med njimi živi.

Vodja IS-ja se je po trditvah ZDA ubil oktobra, med akcijo specialnih sil ameriške vojske. Domnevno 48-letni Iračan je nasilno džihadistično gibanje zgradil v močno silo, ki je leta 2014 na velikem ozemlju Sirije in Iraka razglasila svoj kalifat.

Ameriški predsednik Donald Trump je Bagdadijevo smrt označil za zmago, kritiki pa opozarjajo, da IS kljub temu ostaja pomembna grožnja v Siriji in drugod. Skrajna skupina je pred dnevi sporočila, da je novi vodja džihadistov Abu Ibrahim al Hašemi al Kuraši, svoje podpornike pa pozvala, naj mu prisežejo zvestobo.