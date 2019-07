Slovenija že leta napoveduje priznanje Palestine, a tega ni storila. Foto: BoBo/Borut Živulović

Kot je pojasnil Cerar, bi Slovenija Palestino priznala skupaj z manjšo skupino držav članic Evropske unije, češ da bi tako priznanje imelo učinek.

"Nadaljevali bomo z aktivnostmi, da se v Evropski uniji čim prej oblikuje manjša skupina držav članic, ki bi skupaj s Slovenijo priznala Palestino kot neodvisno državo," je na novinarski konferenci z Al Malkijem dejal Cerar. "Od tega našega načrta nismo odstopili, to je še vedno glavna namera naše zunanje politike," je zatrdil zunanji minister.

Malki je dejal, da se Palestinci veselijo slovenskega priznanja. "Vemo, da obstaja volja za to, vendar verjetno čakajo na pravi trenutek. Upamo, da bo ta pravi trenutek napočil kmalu," je poudaril vodja palestinske diplomacije.

Cerar je palestinskemu ministru zagotovil, da bo Slovenija še naprej podpirala Palestino v mednarodnih organizacijah ter ji pomagala s finančno in humanitarno pomočjo.

Stranka Levica že sicer konec leta 2014 predlagala, naj Slovenija prizna Palestino kot neodvisno in suvereno državo, česar pa Cerarjeva vlada kljub deklarativni podpori ni podprla. Tri leta po prvotnem predlogu Levice je Cerar dejal: "Priznanje Palestine trenutno ni na dnevnem redu Unije, za to se nihče ne zavzema, se pa vsi zavzemamo za dosledno nadaljevanje mirovnega procesa in iskanje rešitve dveh držav." Dodal je, da "čas še ni primeren, da bi se pogovarjali o priznanju."