Vrstijo se obsodbe iranskega raketnega napada na letalski oporišči v Iraku, ki gostita ameriške in koalicijske vojake. Evropske države - tudi Slovenija - umikajo vojake iz Iraka. V Iranu je bila glavna pozornost usmerjena na govor vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. V ZDA se čaka na jutranji nagovor javnosti predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Iran je v nočnih urah z 22 balističnimi raketami kratkega dosega napadel vojaški oporišči Ain al Asad in Erbil v Iraku. Iračani in Američani ter ostale koalicijske države zatrjujejo, da pri tem žrtev ni bilo. Na drugi strani Iranci za domačo javnost trdijo, da so z napadi ubili 80 in ranili 200 vojakov ZDA in njihovih zaveznikov.