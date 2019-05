Iranski zunanji minister Zarif pričakuje "konkretne ukrepe" od sopodpisnic jedrskega dogovora za njegovo ohranitev. Foto: Reuters

"Če želijo mednarodna skupnost in druge podpisnice, vključno z našimi prijatelji, kot sta Kitajska in Rusija, ohraniti dogovor, si morajo to zagotoviti s konkretnimi ukrepi, da bodo imeli Iranci koristi (od tega sporazuma)," je Zarif povedal v videu, ki ga je objavilo iransko zunanje ministrstvo.

Zarif, ki je bil na obisku na Kitajskem, je dejal, da bo na srečanjih s kitajskimi sogovorniki govoril tudi o "zelo nevarnih zadevah, ki se danes dogajajo v naši regiji", in dvostranskih odnosih s Pekingom.

Teheran je pretekli teden sporočil, da je prenehal spoštovati nekatera določila iz jedrskega sporazuma, potem ko so ZDA maja lani izstopile iz dogovora in začele znova uvajati sankcije proti Iranu.

Petim sopodpisnicam sporazuma (Velika Britanija, Francija, Nemčija, Rusija, Kitajska) je Teheran dal 60 dni časa, da začnejo izvajati svoje zaveze, predvsem na naftnem in bančnem področju. Po ponovni uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so namreč delovale v skladu z njimi, kljub obljubam, da ne bodo. Če zavez ne bodo začele spoštovati v določenem roku, bi lahko Iran nehal spoštovati še druge omejitve iz sporazuma.

Evropske podpisnice Francija, Velika Britanija in Nemčija so iranski ultimat zavrnile.

ZDA medtem dodatno stopnjujejo napetosti z Iranom. V zadnjem času stopnjujejo pritisk tudi z obtožbami, da Iran načrtuje napade v regiji, česar niso podkrepile z dokazi. V Perzijski zaliv so poslale letalonosilko, pojavila so se tudi poročila, da naj bi v Washingtonu načrtovali napotitev okoli 120.000 ameriških vojakov na Bližnji vzhod, kar je pozneje ameriški predsednik Donald Trump sicer zanikal.