Tretja faza iranskega odstopa od jedrskega sporazuma je začela veljati v petek. Foto: Reuters

Predstavnik iranske agencije za jedrsko energijo Behruz Kamalvandi je sporočil, da so zagnali centrifugi 20 IR-4 in 20 IR-6, ob tem pa zagotovil, da bo lahko Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) tudi v prihodnje nadzorovala iranski jedrski program. "Še naprej bomo sodelovali z Mednarodno jedrsko agencijo tudi v tej novi fazi in inšpektorjem IAEA-ja ne bomo omejevali dostopa," je zagotovil Kamalvandi.

Povečali tudi zaloge urana

S pomočjo hitrejših centrifug bi lahko Iran obogatil uran na 20 odstotkov. Z jedrskim sporazumom iz leta 2015 določeno zgornjo mejo 3,67 odstotka so prekoračili pred dvema mesecema, ko so uran obogatili na 4,5 odstotka.

Bogatenje urana je bilo ena od ključnih točk jedrskega sporazuma, saj so želeli na ta način preprečiti, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Za tovrstno orožje je treba uran obogatiti na 90 odstotkov, a se lahko obogatitev z 20 na 90 odstotkov doseže relativno hitro. Iran je predtem povečal tudi svoje zaloge urana s 300 na 357 kilogramov.

Rohani je ukazal tudi opustitev vseh omejitev za raziskave in razvoj na jedrskem področju. Foto: Reuters

Zarif : Tudi EU ne izpolnjuje svojih obljub

Iranski predsednik Hasan Rohani je že v sredo napovedal, da bo Iran opustil izpolnjevanje dodatnih obveznosti iz jedrskega sporazuma, saj rešitve za omilitev ameriških sankcij še ni na vidiku. Sporočil je, da je ukazal opustitev vseh omejitev za raziskave in razvoj na jedrskem področju.

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif pa je v petek Evropsko unijo obtožil, da še vedno ne izpolnjuje svojih obljub glede mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu. "Čas je, da Evropejci začnejo izpolnjevati svoje obveznosti in zaveze, ki so jih dali," je povedal Zarif.

EU in Nemčija, ki si poleg Francije in Velike Britanije prizadevata za ohranitev sporazuma, sta medtem Teheran pozvala, naj začne znova v celoti spoštovati svoje obveznosti. Iz službe EU-ja za zunanje delovanje so sporočili, da je zavezanost Unije sporazumu odvisna od polnega spoštovanja Irana. "Iran pozivamo, naj položaja ne zaostruje še dodatno." Dodali so, da ni prepozno, da se Iran vrne k sporazumu.

Pompeo : Trump se želi srečati z Rohanijem

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo pa je opozoril, da je nadaljnje opuščanje iranskih zavez iz jedrskega sporazuma nesprejemljivo, in izrazil prepričanje, da bodo našli diplomatsko rešitev. "Že več mesecev predsednik Donald Trump govori, da bi se z veseljem srečal z iranskim vodstvom brez predpogojev. Vendar smo zelo jasni, kakšen izid teh pogovorov želimo," je povedal.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in Trump sta konec avgusta omenila možnost dvostranskega srečanja Trumpa in Rohanija ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki bo konec septembra v New Yorku. A Rohani je sredi tedna v odgovoru na vprašanje o možnosti neposrednih pogajanj z Washingtonom ocenil, da je šlo morda za nesporazum.