Foto: Reuters

"Lani so ZDA regiji prodale za 50 milijard dolarjev orožja. Nekatere države v regiji, ki imajo trikrat manj prebivalcev kot mi, porabijo 87 milijard dolarjev za vojaške nakupe," je Zarif med obiskom v Katarju povedal za Al Džaziro.

"Naredimo primerjavo. Iran je lani porabil 16 milijard dolarjev za vso svojo vojsko, ki šteje skoraj milijon vojakov. Združeni arabski emirati, ki imajo vseh prebivalcev milijon, je porabil 22 milijard, Savdska Arabija pa 87 milijard," je dejal.

"Če govorite o grožnjah, ki prihajajo iz regije, prihajajo od ZDA in njihovih zaveznikov, ki dobavljajo orožje v regijo. S tem pa nastaja sod smodnika, ki bi ga lahko vsak čas razneslo," je poudaril.

Napetosti med Iranom in Zahodom se stopnjujejo, odkar so ZDA maja lani z umikom prekršile mednarodni sporazum o iranskem jedrskem programu in znova uvedle sankcije proti Iranu.

V zadnjih mesecih je napeto v Hormuški ožini, ključni za svetovno trgovino z nafto. ZDA Iran obtožujejo, da je tam izvedel več napadov na tankerje, kar v Teheranu zavračajo.

Washington želi vzpostaviti misijo za nadzor v ožini, a sta do zdaj udeležbo pri misiji napovedala Izrael in Velika Britanija, medtem ko so druge evropske države zadržane.

Za tesnega zaveznika ZDA velja tudi Katar, ki pa ima tudi dobre odnose z Iranom. Zarif se je tam sešel s katarskim kolegom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, s katerim je govoril o vprašanjih skupnega interesa, navedbe katarske tiskovne agencije povzema AFP.