Zarif se je odzval, da ga sankcije ne bodo v ničemer prizadele, saj premoženja v ZDA nima. "Američani se zatekajo k otroškemu vedenju. Vsakodnevno so ponavljali, da se želijo pogovarjati brez pogojev, nato pa sankcionirajo našega zunanjega ministra," se je na sankcije odzval iranski predsednik Hasan Rohani.

Ameriške sankcije zajemajo zamrznitev Zarifovega premoženja v ZDA in prepovedujejo Američanom poslovanje z njim. Prizadenejo lahko tudi vse tujce ali podjetja, ki poslujejo z Zarifom. Kljub ukrepu naj bi se bile ZDA še vedno pripravljene pogajati z Iranom, vendar brez Zarifa.

ZDA uvajajo sankcije proti iranskemu ministru

Predsednik ZDA Donald Trump je že uvedel sankcije proti iranskemu vrhovnemu voditelju ajatoli Aliju Hameneju, finančno ministrstvo ZDA pa je sankcije proti Zarifu utemeljilo s tem, da dela za Hameneja. "Zarif je obraz režima, ki širi propagando in dezinformacije v tujini v korist jedrskega programa Teherana, njegovih balističnih raket in njegovih terorističnih omrežij," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal predstavnik finančnega ministrstva.

Zarif je tvitnil, da je razlog za sankcije ta, da je glavni govornik za Iran po svetu. "To nima učinka name ali na mojo družino, ker nimam ne lastnine in ne interesov zunaj Irana. Hvala, ker me imate za tako veliko grožnjo vaši agendi," je tvitnil iranski zunanji minister, ki je imel ključno vlogo pri sklepanju iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015, od katerega so ZDA lani odstopile.

Trumpov zaveznik zaskrbljen nad sankcijami

Iranski zunanji minister se je pred kratkim srečal s Trumpovim zaveznikom v senatu Random Paulom iz Kentuckyja na pogovoru o vzpostavitvi kanala za pogajanja. "Če uvajaš sankcije proti diplomatom, boš imel manj diplomacije," je Paul po uvedbi sankcij proti Zarifu izrazil zaskrbljenost.

Sankcije sicer ne bodo prizadele Zarifovih uradnih potovanj v New York na sedež Združenih narodov. Glavni razlog za sankcije naj bi bil sicer Zarifov julijski obisk v New Yorku, med katerim je imel številne intervjuje za ameriške medije. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je kritiziral intervjuje in zahteval, da tudi on dobi priložnost, da spregovori Irancem na njihovi televiziji.

"Ko Zarif daje intervjuje v New Yorku, Američani rečejo, da zavaja naše javno mnenje. Kaj se je zgodilo z vašimi trditvami o svoboščinah, svobodi govora in demokraciji?" se je še odzval Rohani.

EU sankcije obžaluje

Na uvedbo sankcij so se odzvali tudi v Bruslju. Evropska unija obžaluje odločitev ZDA o kaznovanju vodje iranske diplomacije in bo še naprej sodelovala z njim, je sporočila tiskovna služba vodje visoke predstavnice EU-ja za zunanjo politiko Federice Mogherini.

Nove sankcije bodo še nekoliko zaostrile napete odnose med državama, potem ko je Trump ZDA povlekel iz jedrskega sporazuma in uvedel gospodarske sankcije proti Iranu, še dodatno pa so se poslabšali po dogajanju v Hormuški ožini, kjer ZDA obtožujejo Iran napadov na tankerje.

Zarif študiral v ZDA

Iranski zunanji minister Džavad Zarif je precej časa prebil v ZDA, kamor se je prvič preselil pri starosti 17 let in nato diplomiral iz mednarodnih odnosov na univerzi San Francisca. Na univerzi Denver je doktoriral iz mednarodnega prava in politike. Nato se je v ZDA vrnil med letoma 2002 in 2007, ko je bil veleposlanik Irana pri Združenih narodih.