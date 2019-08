Izraelsko letalo Foto: Reuters

Cilje so napadli v Agrabi, jugovzhodno od Damaska, tarča pa so bili "številni teroristični cilji in vojaški objekti", je dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonathan Conricus.

Za poskus napada z brezpilotnimi letali na Izrael sta po navedbah Izraela odgovorna iranska vojska in libanonska šiitska milica Hezbolah, ki od začetka vojne v Siriji podpirata sirskega predsednika Bašarja Al Asada.

Iran od začetka vojne v Siriji leta 2011 podpira sirskega predsednika Bašarja Al Asada, zaradi česar želi Izrael Iranu preprečiti, da bi imel v Siriji, kjer deluje tudi Hezbolah, stalno oporišče.

Oster odziv Benjamina Netanjahuja

Po vojaškem napadu se je na Twitterju odzval izraelski predsednik Benjamin Netanjahi.

Izraelsko akcijo je izenačil za "veliko operativno prizadevanje" in hkrati opozoril, da Iran ne glede na lokacijo "nima imunitete". "Če te želi nekdo ubiti, ga ti ubiješ prvi," je zapisal. In še: "Našim silam sem zadal ukaz, naj bodo pripravljene na vse scenarije. Za varnost Izraela bomo proti Iranu in njegovim zaveznikom še naprej ukrepali odločno in odgovorno."