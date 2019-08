ZDA stopnjujejo pritisk na Iran, tako gospodarski kot vojaški. Foto: Reuters

Do iranskega opozorila, ki ga je v petek sporočil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Abas Musavi, je prišlo po poročanju izraelskih medijev, da je izraelski zunanji minister Izrael Kac na zaprtem srečanju sodelavcem dejal, da njihova država ameriški koaliciji pomaga z obveščevalno in drugo neidentificirano pomočjo.

Izraelske oblasti sicer niso želele potrditi ali zanikati poročil o izraelskem sodelovanju v pomorski misiji, za katero ZDA pravijo, da je nujna za "spopad z iransko agresijo" v strateško pomembni Hormuški ožini, prek katere potuje okoli 20 odstotkov svetovne nafte.

Musavi je dejal, da bi Iran kakršno koli podporo Izraela razumel kot "jasno grožnjo njegovi varnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti ter kot element, ki destabilizira in povzroča krizo" v regiji, poroča Al Džazira.

"Islamska republika Iran si pridržuje pravico za soočenje s to grožnjo in obrambo svojega ozemlja v okviru svoje politike obrambe in odvračanja," je dodal.

ZDA iščejo zaveznike v svoji morski koaliciji. Nemčija je sicer prejšnji teden sodelovanje zavrnila.

Spor med ZDA in Iranom, ki se je zaostril lani maja, ko so ZDA z umikom prekršile mednarodni jedrski sporazum, se je dodatno poslabšal v zadnjih mesecih. ZDA namreč izvajajo politiko "maksimalnega pritiska" na Iran, v okviru katere so poostrili sankcije zoper to državo in v njeni bližini okrepili svojo vojaško prisotnost.

Maja so ZDA Iran obtožile napadov na tankerje, kar v Teheranu zavračajo. Junija je Iran sestrelil ameriško brezpilotno letalo, za katero je sporočil, da je bilo v iranskem zračnem prostoru, medtem ko ZDA trdijo, da to ni res. Ameriški predsednik Donald Trump je nato dejal, da je bil pripravljen kot povračilo napasti cilje v Iranu, a da si je tik pred izvedbo napadov premislil zaradi prevelikega števila predvidenih žrtev na iranski strani.