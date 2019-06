Libijska vlada: Haftarjevim silam smo zasegli v ZDA izdelano orožje

ZAE je znani podpornik poveljnika Haftarja, ki želi zrušiti vlado

Tripoli - MMC RTV SLO

Vladne sile pravijo, da so zasegle rakete javelin, ki naj bi jih ZDA prodale ZAE-ju, končale pa so v rokah Haftarjevih uporniških sil. Foto: Reuters

Vojaški uslužbenci libijske mednarodno priznane vlade s sedežem v Tripoliju so dejali, da so v oporišču, ki so ga zavzeli od sil, zvestih poveljniku Halifi Haftarju, zasegli v ZDA izdelano orožje z oznakami Združenih arabskih emiratov.