Na območju poteka obsežna preiskovalna akcija. Foto: Reuters

Truplo Dvira Sorka so našli v bližine judovske naselbine Migdal Oz na Zahodnem bregu. Domnevajo, da so ga neznanci na nekem drugem kraju ugrabili, nato pa zabodli in pustili ob cesti, piše BBC. Ob napadu ni bil oborožen, prav tako ni nosil uniforme.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je odgovornost za napad že pripisal palestinskim skrajnežem in dejanje označil za teroristično. Odgovornosti ni prevzel še nihče.

Izraelski mediji poročajo, da so oblasti sprožile obsežno preiskovalno akcijo, saj domnevajo, da na območju deluje teroristična celica, ki naj bi izvedla napad.

Smrt vojaka je še povečala napetosti med Izraelci in Palestinci na območju med Jeruzalemom in Hebronom oziroma na jugu Zahodnega brega. Izraelci so se namreč znova spomnili umora treh najstnikov na Zahodnem bregu leta 2014, zaradi katerih so na območju Gaze takrat izbruhnili spopadi.