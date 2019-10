Protesti v Iraku potekajo že ves mesec. Foto: Reuters

V prestolnici Bagdad so protestniki znova skušali vdreti na še posebej varovano zeleno območje, kjer so številne vladne ustanove in tuja veleposlaništva. Iraške varnostne sile so odgovorile z uporabo solzivca in gumijastih nabojev.

Samo v Bagdadu je po navedbah državne komisije za človekove pravice umrlo najmanj osem ljudi, ranjenih je bilo skoraj 1.500 protestnikov. Preostale smrtne žrtve so iz provinc Majsan, Di Kar in Al Mutana na jugu države.

Oblasti so v sedmih pokrajinah na jugu Iraka, kjer so protestniki požgali nekaj vladnih stavb, po nasilnih protestih uvedle policijsko uro.

Protestniki na trgu Tahrir postavili šotore

V soboto je bilo v Bagdadu večinoma mirno, znova pa so se na ulice vrnili pešci in promet. Varnostne sile še vedno zapirajo ulice, ki vodijo do varovanega zelenega območja. Nekaj sto protivladnih protestnikov pa je na bagdadskem trgu Tahrir, ki je bil središče protestov, postavilo šotore.

Protesti v Bagdadu in drugih predelih države, ki so se začeli ob začetku meseca, so pred tem že zahtevali 157 smrtnih žrtev.