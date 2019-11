Sošolci žalujejo za ubitim 13-letnim Vasimom Abujem Malhusom. Foto: Reuters

Med ubitimi v kraju Deir al Balah je pet otrok, starih od tri mesece do 13 let. Več ljudi je ranjenih, med njimi jih je 12, večinoma otrok, v kritičnem stanju.

Izrael je po napadu sporočil, da je bil tarča napada dom Rasmija Abuja Malhusa, ki naj bi bil poveljnik ene izmed enot palestinskega gibanja Islamski džihad, baraki pa naj bi bili "vojaška infrastruktura Islamskega džihada".

Po novici, da je v izraelskem napadu umrlo osem članov iste družine, je izraelska vojska sporočila, da so pričakovali, da v napadu ne bo poškodovan noben civilist, poroča BBC.

Ni jasno niti, ali je bil glavna tarča napada sploh član Islamskega džihada. Izraelski mediji so sicer objavili fotografijo, ki naj bi prikazovala Rasmija Abuja Malhusa v vojaški uniformi, a so njegovi sosedje po poročanju Al Džazire dejali, da ne gre za istega človeka.

Napad je povzročil nove travme v oblegani Gazi. Foto: Reuters

Izrael zdaj pravi, da podatki o njegovi identiteti niso zanesljivi in da jih preverjajo.

Napad v Deir al Balahu je bil najsmrtonosnejši v dveh dneh nasilja med Izraelom in Islamskim džihadom, ki ga je sprožil izraelski atentat na poveljnika Islamskega džihada Bahaja Abuja Al Ato.

V naslednjih dneh je Islamski džihad na jug Izraela izstrelil več sto raket, ki niso zahtevale smrtnih žrtev, Izrael pa je v Gazi ubil 34 ljudi, med njimi skoraj pol civilistov, vključno z osmimi otroki.

Gaza je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo, od leta 2007 pa tudi pod blokado, ki je povzročila humanitarno katastrofo v tej palestinski enklavi ob Sredozemskem morju, kjer na 365 kvadratnih kilometrih živi več kot dva milijona ljudi.

Večinoma gre za begunce in potomce beguncev iz leta 1948, ko so bili pregnani z današnjega ozemlja Izraela ob njegovi ustanovitvi. V Gazi pogosto živijo le nekaj kilometrov od njihovih nekdanjih domov, a jim Izrael ne dovoli izstopa iz Gaze. Izrael namreč nadzira Gazine meje, njen zračni prostor in ozemeljske vode, na območju pa redno izvaja vojaške operacije.