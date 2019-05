Palestinci pravijo, da ne morejo več zaupati ZDA, da bodo delovale kot posrednik. Foto: Reuters

Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem Vzhodu (UNRWA), ki s hrano oskrbuje več kot milijonu ljudem v Gazi, poziva EU, zalivske države in velesile, kot sta Rusija in Kitajska, da se do sredine junija zavežejo k donirajo 60 milijonov dolarjev, da bi preprečili lakoto.

"Kar se tiče našega dela oskrbovanja s hrano, je stanje kritično," je povedal Matthias Schmale, direktor operacij UNRWA-ja v Gazi. "Tu imamo več kot milijon ljudi, ki prejemajo pomoč v hrani in mnogi od teh ljudi brez te pomoči ne bi preživeli."

Kot je pojasnil Schmale, je najbolj neposredni razlog za pomanjkanje sredstev izguba ameriške finančne pomoči. ZDA so lani napovedale, da v celoti prekinjajo finančno podporo UNRWA-ju, pri tem, da so bili Američani največji donator tej agenciji - leta 2017 so ji namenile 360 milijon dolarjev.

V Gazi je stopnja brezposelnosti 53-odstotna. Foto: Reuters

Schmale je na srečanju z evropskimi partnerji v Bruslju še dejal, da bi bila zgodba drugačna, če bi ZDA postopno manjšale sredstva, čeprav bi bilo tudi to "žalostno". A prekinitev sredstev iz danes na jutri je povzročila pravi kaos, UNRWA pa prisilila, da poseže po drastičnih rezih programov za zdravje in zaposlovanje v Gazi, navaja Guardian.

Največji donator zdaj EU

Agencija je tako v drugi polovici leta 2018 svoj proračun za duševno zdravje zmanjšala za 50 odstotkov, okrnjen pa je tudi program, ki omogoča zaposlitve na kratki rok v Gazi, kjer je stopnja brezposelnosti kar 53-odstotna. Lani je ta program pomagal 10.139 ljudem.

Največji donator UNRWA-ja je zdaj EU, pri čemer dodatna sredstva prihajajo iz držav članic, kot so Nemčija, Velika Britanija in Švedska, ki so lani prispevale največ.

A Schmaleju se ne zdi, da bi EU lahko igral kako vidnejšo vlogo pri vzpostavitvi miru v regiji, čeprav je pohvalil visoko zunanjepolitično predstavnico Unije Federico Mogherini. "Kar veliko slišim v Gazi, je, da ZDA, zaradi svojega nekontroliranega vedenja, niso več smatrane za kredibilnega posrednika. EU ima politični kapital, a članice EU-ja so preobremenjene same s sabo, zato je verjetno nerealistično pričakovati, da bo EU igrala to vlogo."

UNRWA je bila ustanovljena leta 1949, da bi po arabsko-izraelskem konfliktu leta 1948 palestinskim beguncem omogočila kratkoročno pomoč. Agencija vodi šole, bolnišnice in socialne službe na petih kritičnih območjih, vključno z Zahodnim bregom, Jordanijo, Libanonom in Sirijo. Daleč največ pomoči je deležna Gaza, ki je od leta 2007 podvržena popolni blokadi.