Iranski predsednik Hasan Rohani je napovedal varnostni načrt za Perzijski zaliv. Foto: Reuters

"Navzočnost tujih vojaških sil v Perzijskem zalivu povzroča nestabilnost v regiji in naftni industriji," je dejal iranski predsednik Hasan Rohani. Iran bo zato predstavil varnostni načrt v Perzijskem zalivu, Hormuški ožini in Omanskem morju, s katerim bodo "zagotovili varnost" zalivskih držav tudi s pomočjo drugih držav.

"Vaša navzočnost v regiji vedno prinaša bolečino in bedo," je dejal Rohani po odločitvi ZDA, da bodo na Bližnji vzhod po napadih na naftno infrastrukturo Savdske Arabije poslale dodatne vojake. ZDA se še niso odločile, koliko vojakov bodo poslale na misijo, katere namen naj bi bil okrepiti protiletalsko in protiraketno obrambo.

Predsednik Irana je ob obletnici začetka iransko-iraške vojne (1980-1988) ZDA poslal jasno sporočilo: "Ne hodite sem!". "Če so resnično iskreni, potem naše regije ne bi smeli uvrstiti na zemljevid oboroženih spopadov ... Dlje kot ste od naše regije in ljudi, bolj varno bo," je dejal Rohani in napovedal, da bo Iran v prihodnjih dneh Združenim narodom predstavil načrt sodelovanja za zagotavljanje miru.

ZN pozdravil ponudbo hutijevskih upornikov

ZDA so v petek napovedale, da bodo zaradi napadov na naftno infrastrukturo Savdske Arabije na Bližnji vzhod poslale dodatne vojake, za kar so po navedbah ameriškega obrambnega ministra zaprosili Savska Arabija in Združeni arabski emirati. Foto: Reuters

Medtem pa je ZN pozdravil ponudbo hutijevskih upornikov v Jemnu, ki so pripravljeni na ustavitev napadov na Savdsko Arabijo, če bo ta ustavila napade v Jemnu. "Ponudba o prenehanju napadov bi lahko poslala močno sporočilo za končanje vojne," je dejal posebni odposlanec ZN-a za Jemen Martin Griffiths.

Jemenski hutijevci so v petek, približno teden dni po napadih z brezpilotnimi letali na savdsko energetsko infrastrukturo, nepričakovano ponudili zaustavitev vseh napadov na Savdsko Arabijo.

Odgovornost za napade so hutijevci prevzeli kot maščevanje za vojaško posredovanje Savdske Arabije v državljanski vojni v Jemnu. Savdska Arabija, ki je zaradi napada začasno ostala brez polovice svoje naftne proizvodnje, in ZDA vztrajajo, da je za napade odgovoren Iran. Ta očitke o odgovornosti odločno zavrača.