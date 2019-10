Sirski Kurdi so zatrdili, da so z območja ob meji s Turčijo umaknili vse svoje vojaške sile, kot so se dogovorili prejšnji četrtek. Foto: Reuters

Iz Kremlja so ob tem dodali, da bo Kurde v Siriji v nasprotnem primeru "pokosila" turška vojska. S svojo izjavo naj bi se tiskovni predstavnik Kremlja Dmitry Peskov odzval na izjave ameriškega posebnega odposlanca za Sirijo Jima Jeffreyja, ki je dejal, da se je zdaj pojavil vtis, kot da ZDA "spodbujajo Kurde, da ostanejo blizu sirske meje in se borijo s turško vojsko," poroča Reuters.

"ZDA so bile eden tesnejših zaveznikov Kurdov v zadnjih letih. Na koncu pa so jih zapustili in na neki način izdali," je dejal Peskov. "Zdaj pa bi jih (ZDA) raje pustile na meji (s Turčijo) in jih skorajda prisilile v boj s Turki," je dodal. Ob tem je opozoril, da se bo ruska vojska umaknila z meje, če se po dogovoru med Moskvo in Ankaro Kurdi v Siriji ne bodo umaknili z območja, s čimer jih bodo dejansko prepustili turški vojski.

V torek sta turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in ruski predsednik Vladimir Putin po več urah sklenila, da ima Turčija 150 ur za podaljšanje premirja, torej nenapadanja Kurdov v Siriji. Hkrati pa sta dosegli dogovor o t. i. varnem območju ob meji s Turčijo.

Ob tem je zanimivo, da sta državi sklenili tudi dogovor, da bo Rusija svoj raketni sistem zračne obrambe S-400 dobavila Ankari.

Turčije: po ofenzivi za zdaj ni potrebe

Turčija in Rusija dosegli dogovor o prekinitvi ognja

Turčija je sporočila, da "ni potrebe" po ponovnem zagonu ofenzive na severovzhodu Sirije. "V tej fazi ni nadaljnje potrebe po izvajanju nove operacije," so sporočili s turškega obrambnega ministrstva. Kot so pojasnili, so ZDA po torkovem izteku 120-urne prekinitve ognja naznanile, da je končan umik borcev kurdske milice YPG z območja na severovzhodu Sirije, ki leži ob meji s Turčijo.

Ankara želi na območju naseliti do dva milijona sirskih beguncev, ki so nastanjeni po začasnih begunskih taboriščih. Poleg tega pa bosta Rusija in Turčija tam izvajali skupne patrulje, s katerimi želita preprečiti, da bi se kurdske sile, ki jih Turčija označuje za teroriste, vrnile na območje. Patrulje bodo začele svoje delo že danes.

Sirski Kurdi umaknili svoje vojaške sile

Dogovor o začasnem premirju sta v Sočiju dosegla ruski predsednik Vladimir Putin in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, označila pa sta ga za zgodovinskega. Turčija bo v skladu z njim na območju, ki se razteza med mestoma Ras al Ajn in Tal Abjad, ohranila nadzor, ki ga je prevzela med operacijo. Foto: Reuters

Rusija in Turčija sta se o dogovoru sporazumeli po nenadnem umiku ameriške vojske s severa Sirije, po mnenju analitikov, ki jih navaja britanski BBC, pa gre za utrjevanje turškega in ruskega vpliva v regiji.

Tudi Ankara in Washington sta se prejšnji četrtek dogovorila, da bo Turčija začasno ustavila ofenzivo na severu Sirije, ki jo je sprožila 9. oktobra, pod pogojem, da se kurdske sile umaknejo s 120 kilometrov dolgega in 32 kilometrov širokega pasu ob sirsko-turški meji.

Sirski Kurdi so v torek zatrdili, da so z območja umaknili vse svoje vojaške sile. Turčija je sicer že nekaj ur pred tem pristala na novo prekinitev ognja, ki je bila del dogovora z Rusijo glede varnega območja v Siriji.