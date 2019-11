Iran je v jedrskem sporazumu, ki ga je s šesterico velikih sil podpisal leta 2015, privolil v drastično zmanjšanje svojih jedrskih dejavnosti, s čimer naj bi zagotovil, da so te izključno civilne narave.

Vodja iranske organizacije za jedrsko energijo Ali Akbar Salehi je dejal, da Iran po odstopu ZDA od jedrskega sporazuma nima druge možnosti, kot da tudi sam odstopi od svojih zavez, kar v bistvu pomeni "neomejene dejavnosti" na področju jedrske energije. Evropske podpisnice Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo ter Rusija in Kitajska si sporazum še prizadevajo rešiti. Foto: Reuters

Teheran je nato maja letos začel odstopati od zavez iz sporazuma. To je bil njegov odgovor na lanski umik Washingtona od jedrskega sporazuma in njegovo vnovično uvedbo sankcij proti islamski republiki.

Teheran se ne čuti dolžnega spoštovati omejitve na področju jedrskih raziskav

Na začetku septembra so v Teheranu napovedali tretjo fazo odstopanja od zavez iz sporazuma in sporočili, da se ne čutijo več obvezane spoštovati nobenih omejitev dejavnosti na področju jedrskih raziskav in razvoja.

Saleh: Kriva je zablodela politika ZDA

Kot je v jedrskem obratu Natanc v osrednjem delu države v ponedeljek iranskim medijem sporočil podpredsednik islamske republike in vodja njene organizacije za jedrsko energijo Ali Akbar Salehi, je Iran k oživitvi jedrskega programa prisilila "zablodela" politika ZDA.

Odnosi med Iranom in ZDA so novo dno dosegli pod predsednikom Donaldom Trumpom, ki je lani odstopil od iranskega jedrskega sporazuma in znova uvedel sankcije proti Teheranu, ki so močno prizadele islamsko republiko.

Protestnik pred nekdanjo ameriško ambasado v Teheranu zažiga ameriško zastavo. Zborovanja v Iranu so potekala ob 40. obletnici zajetja ameriških talcev. Foto: Reuters

40. obletnica zajetja talcev na ameriškem veleposlaništvu v Teheranu

V Iranu so sicer v ponedeljek zaznamovali 40. obletnico zavzetja ameriškega veleposlaništva v Teheranu, ko so iranski študenti 4. novembra 1979 na ameriškem veleposlaništvu v Teheranu zajeli in kar 444 dni zadrževali 52 Američanov.

Protestniki nosili napise "Dol z ZDA" in "Smrt Ameriki"

Zborovanja, ki so ga pred nekdanjim veleposlaništvom organizirale oblasti, se je udeležilo več tisoč dijakov in študentov. Podobne proteste so organizirali tudi drugod po državi, med drugim v Mašhadu, Isfahanu, Širazu in Tabrizu. Zbrani so nosili napise "Dol z ZDA" in "Smrt Ameriki". Po poročanju iranskih medijev se je na zborovanjih po vsej državi zbralo "na milijone ljudi".

Prvi mož iranskih oboroženih sil general Abdolrahim Musavi je v govoru v Teheranu dejal, da se bo ameriška sovražnost do Irana nadaljevala. "Oni so kot smrtonosni škorpijon, ki ima strupeno želo. Pripravljeni smo streti tega škorpijona in plačali bodo ceno," je dejal.

Pogajanja z ZDA bi pomenila "podreditev in poraz"

Mosavi je zavrnil možnost pogajanj z ZDA, podobno kot v nedeljo iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej. Pogajanja bi po generalovih besedah pomenila "podreditev in poraz". Edina pot naprej je ohranjanje revolucionarnega duha, ki temelji na preudarnosti in pokornosti vodji, je dodal.