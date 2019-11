Vhod v objekt Natanz, kjer so inšpektorici mednarodne agencije prepričili vstop v obrat za bogatenje urana. Foto: EPA

Iranska državna tiskovna agencija IRNA je ob sklicevanju na iransko atomsko agencijo sporočila, da so ženski preprečili vstop "zaradi skrbi zaradi prenašanja sumljivih materialov".

IAEA je zanikal iranske navedbe in sporočil, da naj bi inšpektorici po preprečitvi vstopa v objekt tudi "začasno onemogočili zapustiti Iran".

Gre za prvi tovrsten dogodek, odkar je Iran z zahodnimi silami podpisal jedrski dogovor, v skladu s katerim je v zameno za ukinitev gospodarskih sankcij prenehal razvijati jedrsko orožje, nad čimer je bdel IAEA. ZDA so letos izstopile iz dogovora, preostale podpisnice pa ga kljub poskusom niso uspeli ohraniti. Iran je nato napovedal, da bo znova začel bogatiti uran.

V četrtek so zaradi dogodka na Dunaju sklicali izredni vrh Mednarodne agencije za atomsko energijo. Iranski predstavnik Kazem Gharibabadi je pojasnil, da so inšpektorici prepovedali vstop v Natanz, ker so se med rutinskim pregledom sprožili alarmi, poroča BBC.

Pregled naj bi nakazal prisotnost eksplozivnih nitratov, inšpektorica pa je pred podrobnejšim pregledom "odhitela na stranišče, zato ni dvoma, da gre za sumljive materiale", je povedal Gharibabadi.

Iranski predstavnik pri IAEA trdi, da je inšpektorica pri sebi imela sumljive materiale. Foto: Reuters

Zanikal je, da naj bi inšpektorici začasno odvzeli potovalne dokumente in jo priprli pred odhodom iz Irana. Ameriška predstavnica pri IAEI Jackie Wolcott trdi nasprotno in je priprtje inšpektorja IAEA označila za "nezaslišano provokacijo". Zaskrbljenost nad incidentom je izrazila tudi Evropska unija.

Predstavniki IAEA-ja so na Dunaju so ob tem razpravljali tudi o "odkrivanju potencialno neprijavljenega jedrskega materiala" v Iranu. Izrael namreč trdi, da Iran na območju Turquzabada blizu Teherana skriva jedrske materiale iz obdobja pred podpisom sporazuma. Izraelski uradniki trdijo, da so testi pokazali sledi urana na lokaciji, vendar ne v obliki, ki bi jo lahko uporabili za orožje.

Fordo in Natanz: Iran znova bogati uran

Posodobljene centrifuge za bogatenje urana. Foto: EPA

Iran je v sredo uresničil napovedani in začel v obratu Fordo znova bogatiti uran. Proces so zagnali ob prisotnosti inšpektorjev IAEA-ja, ki so sporočili, da bo Iran do sobote obogatil uran do 4,5 odstotkov. Vbrizgavanje plina v centrifuge je četrti korak v okviru odstopanj od iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015.

V ponedeljek je po poročanju BBC-ja iranska atomska agencija razkrila, da imajo tudi v Natanzu 60 novih centrifug za bogatenje urana. V Fordu in Natanzu je Iran bogatil uran tudi pred podpisom jedrskega sporazuma.

Obogateni uran se uporablja pri proizvodnji goriva za jedrske elektrarne ter pri izdelavi jedrskega orožja. Nizko-obogateni uran, med tremi in štirimi odstotki, se uporablja za proizvodnjo goriva jedrskih elektrarn. Uran za jedrsko orožje je obogaten do najmanj 90 odstotkov.

ZDA so ob novici o bogatenju urana sporočile, da se Iran morda "postavlja v položaj, v katerem ima možnost hitrega jedrskega napada". Iran tudi ob zagonu četrte faze odstopanja od jedrskega sporazuma trdi, da je njihov jedrski program miroljuben.