Od začetka ofenzive je sirsko območje, na katerem živijo Kurdi, zapustilo 60.000 ljudi. Foto: AP

"Bog je velik," govori na posnetku bradati moški, ki trdi, da je mudžahid, v ozadju videoposnetka pa so vidni posmrtni ostanki kurdskih borcev. Nedaleč od njega je viden moški z nogo na truplu ženske, ko izjavi "ku**a".

Videoposnetek je bil objavljen 21. oktobra, ženska pod borčevimi nogami pa je Amara Renas, članica ženske enote sirske kurdske milice (YPJ), ki je imela ključno vlogo pri obrambi pred borci Islamske države v Siriji.

#YPJ fighter Çiçek Kobane is surrounded by a group of monsters, Turkey-backed jihadists. She has been wounded in the leg and then captured by jihadists on 21th Oct in Mishrefa village of Ain Issa #TwitterKurds pic.twitter.com/h7AkwotyfN — Cahîda Dêrsim (@dersi4m) October 25, 2019

Kot poroča BBC, so borci, ki so izvedli poboje, del skupine Faylaq Al-Majd, ki se v Siriji bori z uporniško skupino Sirska nacionalna vojska. Njene pripadnike uri, oborožuje in plačuje Natova članica Turčija, doda BBC.

Po naznanitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se ZDA umikajo iz Sirije, so turška vojska in proturški sirski uporniki izvedli takojšen napad na Sirske demokratske sile (SDF), ki so pod vodstvom Kurdov. Borci SDF-ja, ki so imeli podporo ZDA, so bili na terenu zelo uspešni in med drugim zaslužni za poraz IS-ja. Skupina trdi, da je bila prav ona tista, ki je ameriškim obveščevalcem dostavila podatke o vodji IS-ja Abu Bakru Al Bagdadiju, ki so ga ameriške sile ubile prejšnji teden.

Po napadu turških enot na ozemlju Sirije se je na medmrežju pojavilo več videoposnetkov, ki naj bi jih posneli proturški uporniki. Na enem izmed njih vojak v arabščini kriči: "Obglavit smo prišli nevernike in odpadnike!" Spet na drugem videoposnetku zamaskirani uporniki v črnem nosijo prestrašeno žensko in jo zmerjajo s "prašičem" ter ukažejo "Odpeljite jo in obglavite!", poroča BBC.

Ujetnica je bila borka YPJ-ja Cicek Kobane. Videoposnetek je na družbenih omrežjih sprožil toliko vznemirjenja, da je nekaj dni po tem turška državna televizija objavila posnetek Cicek Kobane na zdravljenju v bolnišnici v Turčiji.

V eksploziji avtomobila bombe na severu Sirije 13 mrtvih

S severovzhoda Sirije poročajo o eksploziji avtomobila bombe na tržnici v mestu Tal Abjad na meji s Turčijo, v kateri je umrlo najmanj 13 ljudi, 20 je ranjenih. Turško obrambno ministrstvo je za napad obtožilo YPG in Kurdsko delavsko stranko. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so med ubitimi turški borci in civilisti.

Mesto Tal Abjad, ki leži na meji s Turčijo, je turška vojska osvojila v ofenzivi, ki jo je 9. oktobra sprožila proti kurdski milici YPG, zavezniku ZDA v boju proti skrajni skupini Islamska država.