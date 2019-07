Ljudje opazujejo šov akrobatskih letal v turškem delu prestolnice Nikozija. Foto: Reuters

Na jugu otoka so obletnico zaznamovali že zgodaj zjutraj, ko je civilna zaščita ciprskih Grkov prižgala sirene, da bi s tem počastila spomin na več tisoč žrtev turške zasedbe severnega dela otoka pred 45 leti. Spominska slovesnost je potekala na vojaškem pokopališču v Nikoziji, zvečer naj bi bila še slovesnost v predsedniški palači.

Na severu so se ciprski Turki z vojaškimi paradami spomnili na prihod turške vojske na otok. Turško ofenzivo 20. julija 1974 namreč obravnavajo kot mirovno operacijo.

Ciper je od leta 1974 razdeljen na južni, večinsko grški, in severni, večinsko turški del. Poleg meje, ki poteka tudi skozi prestolnico Nikozijo, je za eno leto Ciper razdeljevala tudi ura - vendar je Turčija leta 2017 zaradi logističnih težav ukrep ukinila in znova izenačili čas z južnim delom otoka.

Turško posredovanje razdelilo državico

V grškem delu so se poklonili vojaškim žrtvam med turškim vdorom pred 45 leti. Foto: Reuters

V skladu s sporazumom iz leta 1959 so Grčija, Turčija in Združeno kraljestvo poroki varnosti na Cipru in imajo pravico posredovati za zaščito ozemeljske celovitosti otoka, kar je Ankara izkoristila pri upravičevanju vdora na severni del otoka leta 1974, ko je posredovala proti vojaškemu udaru ciprskih Grkov, ki ga je podpirala hunta v Atenah. Na severni tretjini ozemlja so pozneje ustanovili Turško republiko Severni Ciper, ki pa je mednarodna skupnost ne priznava.

Južni del s prestolnico Nikozijo je mednarodno priznan in je od leta 2004 del Evropske unije, medtem ko severni del še vedno zaseda turška vojska. Turčija je edina, ki severni Ciper priznava kot samostojno državo.

Vojaška parada na turškem delu otoka. Foto: Reuters

Turčija napoveduje vrtanje

Ankara je pred dvema mesecema napovedala vrtanje nafte in plina pred obalo Cipra in tja poslala svoje ladje, kar Nikozija in EU ocenjujeta za nezakonito početje. Turčija dojema območje pred severno ciprsko obalo, kjer naj bi začeli vrtati nafto in plin, kot del svojega ozemlja in je v letih 2009 in 2012 podelila podjetju Turkish Petroleum ustrezna dovoljenja.

Turčija ima okoli Cipra nameščene že tri ladje, dve izmed njiju sta namenjeni vrtanju plina in nafte. Energetski minister Fatih Donmez je v torek napovedal, da bodo na območje za izvajanje raziskav poslali še četrto ladjo Oruc Reis.

Evropske sankcije Ankare ne ganejo

EU se je ob tem dogajanju dogovoril za ukrepe proti Turčiji, ki vključujejo zmanjšanje predpristopne pomoči, omejitev posojil Evropske investicijske banke, odpoved nekaterih političnih srečanj in zamrznitev pogajanj o letalskem sporazumu. Ankara je sporočila, da evropski rezi sredstev ne bodo vplivali na turško vrtanje.

Območje Cipra je danes eno najbolj militariziranih območij na svetu. Samo na severu otoka je več kot 35.000 turških vojakov. Številni poskusi Združenih narodov, da bi ponovno združili otok, so propadli.