Nagrado je doslej prejelo 174 ljudi iz 70 držav. Na sliki letošnja prejemnica Aminatu Hajdar, zahodnosaharska aktivistka. Foto: EPA

Kopenawa in združenje Hutukara Yanomami, ki ga vodi, sta bila skupaj nagrajena za pogumno odločenost za zaščito gozdov in biotske raznovrstnosti Amazonije ter dežel in kulture staroselskih ljudstev.

Bil je ključen za dodelitev zaščitenega statusa za 96.000 kvadratnih kilometrov veliko površino v Braziliji, ki pripada staroselcem, organiziral in združeval je tudi različne staroselske skupine, poroča Deutsche Welle.

Nagrado Right Livelihood je v Stockholmu prejela tudi 52-letna zahodnosaharska borka za človekove pravice Aminatu Hajdar, ki se več kot 30 let miroljubno zavzema za neodvisnost Zahodne Sahare, katere del je več kot 40 let pod maroško okupacijo. Komisija je poudarila njeno neomajno odločnost v iskanju pravic za zahodnosaharsko ljudstvo, čeprav so jo zaprli in mučili.

Leta 1976 sta po umiku kolonialne vladarke Španije ozemlje Zahodne Sahare napadla Maroko in Mavretanija. Zahodnosaharsko gibanje Fronta Polisario se je uprlo in doseglo umik Mavretanije, izpod maroškega nadzora pa osvobodilo del ozemlja Zahodne Sahare. A Maroko si je priključil zahodni del ozemlja, bogat z naravnimi viri.

Vojna z Marokom je trajala do leta 1991, kmalu zatem pa naj bi bil izveden referendum o samoodločbi Zahodnosaharcev, ki ga zaradi nasprotovanja Maroka še do danes ni bilo. Zaradi štiridesetletne zasede je Zahodna Sahara znana tudi kot "zadnja afriška kolonija".

Nagrado je prejela tudi 58-letna kitajska borka za pravice žensk Guo Jianmei, in sicer za svoje pionirsko in vztrajno delo pri zagotavljanju pravic žensk na Kitajskem, kjer je tisočim žensk omogočila dostop do pravne pomoči in dosegla sprejetje zakonodaje proti družinskemu nasilju. Guo Jianmei se podelitve sicer ni udeležila, pri čemer ni znano, zakaj.

V Stockholmu prav tako ni bilo švedske aktivistke Grete Thunberg, ki so ji nagrado podelili za "spodbujanje in krepitev političnih zahtev za nujno ukrepanje glede podnebnih sprememb glede na znanstvena dejstva". Greta Thunberg je po tritedenski plovbi iz ZDA v torek prispela v Lizbono. V Madridu se namerava udeležiti svetovne podnebne konference. Za nagrado se je zahvalila prek videokonference.

Alternativno Nobelovo nagrado je leta 1980 vzpostavil švedsko-nemški filantrop Jakob von Uexkull, potem ko švedska akademija, ki skrbi za podelitev Nobelovih nagrad, ni hotela vzpostaviti tudi nagrad za prizadevanja na področju varstva kolja in mednarodnega razvoja. Nagrade so vredne milijon švedskih kron (okoli 95.000 evrov) in so namenjene spodbujanju nadaljevanja dela nagrajencev.